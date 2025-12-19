El colista marca el desenlace anual del Eldense

Último partido del año. Eldense-Betis B. Sábado 20 de enero, 14 horas. Estadio Nuevo Pepico Amat. El equipo entrenado por Claudio Barragán dice adiós a un 2025 repleto de sinsabores con la esperanza de, frente al colista del grupo, poder despedir el año con una sonrisa que endulce el recuerdo de 12 meses caóticos.

Cuatro entrenadores distintos (Dani Ponz, José Luis Oltra, Javi Cabello y el actual, Claudio Barragán), un cambio de propiedad, otro en la dirección deportiva y un descenso de categoría. Es el balance en crudo de un año que, pese a iniciarlo en Segunda División, no será ni mucho menos recordado entre los más bonitos en la historia de la entidad.

Para que el 2026 sea de grato recuerdo, con el inamovible objetivo de ascender en el horizonte, el Deportivo todavía tiene 66 puntos por delante para seguir su progresiva escalada hacia los puestos de "play-off". Los primeros tres se los juega este sábado, frente al peor equipo de la Primera RFEF.

Después de caer con honores frente a la Real Sociedad en Copa, el conjunto azulgrana recibe a un desastroso Betis Deportivo. El filial verdiblanco ha sido capaz de sumar únicamente once puntos en 16 jornadas. Ya avista los puestos de permanencia a ocho puntos de distancia.

Eso sí, el equipo entrenado por Javi Medina llega a Elda tras ganar en su campo al Alcorcón (2-1). Y Claudio no se fía. "Que nadie se crea que va a ser un partido fácil ni mucho menos. Que vayan últimos no quiere decir nada", dijo el técnico valenciano en la previa. "Son un equipo joven, descarado y muy bueno a nivel individual. Solo ganaremos mañana si damos nuestra mejor versión", agregó sobre el segundo equipo bético.

La convocatoria del Deportivo volverá a ser corta debido a las lesiones. Jaime Vallejo, lesionado en el derbi, Rober Ibáñez, Carlos Jiménez y Dario Dumic causarán baja para el partido. Fidel Chaves, Dioni, Hamza Bellari y Manu Molina descansaron frente a la Real, por lo que apuntan al último once del año. También podría repetir titularidad Nacho Quintana, quien hizo un golazo por la escuadra el pasado martes.

Por parte del Betis Deportivo, el filial no podrá contar con el atacante Antonio Toral, por lesión de larga duración, ni con el delantero centro Rodrigo Marina, sancionado. El "10" verdiblanco de 21 años, Carlos Reina, que ya suma convocatorias con el primer equipo, principal arma del segundo equipo bético.

La reflexión de Claudio

El entrenador del Eldense, en la última rueda de prensa previa a un partido del año, se estremeció al recordar lo que ha sido su 2025. Llegó a la entidad el pasado 4 de marzo para dirigir a un desahuciado Eldense B. El segundo equipo azulgrana era colista de la Lliga Comunitat a nueve puntos de la salvación. Con Claudio en el banquillo, sumó siete victorias en ocho partidos y terminó eludiendo el descenso a Primera Regional.

Claudio Barragán, sonriente durante un entrenamiento en el campo anexo al Pepico Amat. / CDE

Prolongó su contrato con el filial y, tras la destitución de Javi Cabello a mediados de octubre, dio el salto al primer equipo firmando hasta final de temporada y otro año opcional, condicionado al ascenso. Desde su llegada, el Eldense ha sumado diez puntos de 21 posibles y ha jugado unos dieciseisavos de Copa del Rey.

"Mi año ha tenido de todo un poco. Solo puedo decir que siempre estaré agradecido a la gente de Elda y a su afición. Al margen del trabajo que hayamos podido realizar, gran parte de la culpa de que esté hoy aquí es de ellos. Yo lo único que he hecho es trabajar e intentar hacerlo lo mejor posible, que sepan que no pienso cambiar nada", resumió el entrenador valenciano, visiblemente emocionado, en sala de prensa.