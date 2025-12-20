El Eldense se va con una gran sonrisa al parón navideño

El Eldense se llevó el gato al agua a base de empujar ante un cándido filial bético que acabó sometido por la insistencia local en un choque con bajo ritmo pero que decantó el plantel local arriba. Tras el buen sabor de boca copero, los azulgranas reseteaban por la vía rápida para no verse sorprendidos por el colista, un Betis Deportivo que llegaba de remontar ante el Alcorcón.

Inercia de salida favorable a un Eldense que metió al Betis en su zona defensiva y que poco a poco gestionó las primeras aproximaciones al área de Manu. El primer cuarto consumó llegadas de Quintana, Dioni y Fidel sin fortuna de cara a gol y, tras ello, el Betis Deportivo fue quien quiso avisar de sus intenciones. Primero encontró una llegada en un remate ajustado abajo que Ramón Vila repelió y un córner que acabó en gol, anulado por posición antirreglamentaria.

Ambos habían avisado de sus intenciones, los locales con mas asiduidad y los béticos dispuestos a dar caza a los de casa. El ritmo pausado, si bien con la idea de hacer el campo grande y percutir en banda, no resultaba certero. La banda derecha, por donde Jesús Clemente buscó profundidad, no encontraba resolución y el primer tiempo se consumó con el empate inicial en 46 minutos tediosos.

El Eldense desatasca

En la reanudación, el Eldense dio un paso adelante y pronto merodeó la opción de desatascar el empate inicial cuando el testarazo de Dioni, con una magistral mano abajo, la evitó Manu González. Los coletazos locales poco a poco se esfumaron y el encuentro volvió a navegar con poca intensidad. El Eldense disponía de balón, si bien no era capaz de crear ocasiones claras ante un filial que atrás defendía bien y dejaba pocos espacios, pero que en ataque resultaba sumamente cándido.

La expedición del Eldense celebra el último triunfo de 2025 / CD Eldense

Si podía aparecer el gol era cuestión de insistir y que en área bética sucediera algo. De ahí partió una acción que acabó en penalti y que gestionó Dioni para engañar en el golpeo a Manu González. Con el gol, el Eldense desatascó el empate inicial y el Betis Deportivo se vio en una situación complicada.

El Eldense quiso no pasar apuros en los minutos finales y tras robar el esférico a la zaga andaluza, el golpeo de Guille Macho fue certero para superar a Manu y dejar el encuentro cerrado. Nada que destacar del filial verdiblanco, sumamente superado por el Eldense a lo largo del encuentro y que resistió estoicamente hasta un tramo final donde los de Claudio Barragán acabaron por derribar a un rival que evidenció el porqué de su clasificación.