El Eldense, una Navidad en "play-off" y un mercado decisivo

La película, llegado el nudo de la misma, no pinta mal. Pese a todo el ruido que ha rodeado al Eldense desde que se confirmara su descenso en mayo, el proyecto azulgrana está en la pelea por volver a Segunda. Sin las garantías deseadas y con fases de buen fútbol intermitentes, pero está ahí, que a fin de cuentas, es lo importante a estas alturas.

El club despide un 2025 de inicio frustante, pero de final esperanzador. Es 5º clasificado con 26 puntos, dentro de unos puestos de "play-off" que no tocaba desde septiembre. El liderato, hasta hace no tanto presumiblemente imposible, ya está a siete puntos. Y el líder, el Atlético Madrileño, todavía tiene que pasar por Elda. Con 63 puntos por disputarse, el reto no es ni mucho menos una quimera.

El final de año coincide con las únicas dos victorias consecutivas que ha logrado el equipo en lo que va de liga. 1-0 frente al Tarazona y 2-0 frente al colista Betis B, ambos en el Nuevo Pepico Amat. Dos resultados francamente positivos, con portería a cero, y una capacidad importante de generar ocasiones (que no de materializarlas). Dioni ya suma 7 dianas, Fidel está de dulce, Manu Molina le da coherencia al juego y Smand es un defensa central como hace mucho tiempo no se veía en Elda.

Fidel y Dioni celebran un gol, en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

El once del Deportivo es, casi con total seguridad, uno de los tres mejores de todo el grupo 2 de la Primera RFEF. A los pilares del equipo, les complementan perfiles que están aportando mucho como Nacho Quintana, Hamza Bellari, David Ruiz, Jesús Clemente o Marcos Bustillo. Futbolistas que generalmente casan con la idea ofensiva —en ocasiones demasiado arriesgada— de un Claudio Barragán que desde su llegada ha dado otro aire al equipo.

El técnico llegó a la entidad en marzo para dirigir a un filial desahuciado, a dos derrotas de caer al séptimo escalón del fútbol español. Nueve meses después, es el líder de un proyecto que aspira a subir a Segunda. El destino le tenía preparada una experiencia más. Agradecido al Eldense por la oportunidad y fiel a su forma de ser, comanda desde el trabajo, sin excusas. Claudio ha llegado a un proyecto en el que ha dado con la tecla. Desde su llegada, el Deportivo no le ha perdido la cara a ningún partido. Ha mejorado mucho, sobre todo a domicilio. No en puntuación, pero sí en unas sensaciones que eran pésimas hasta su llegada.

Fichar sí o sí

El momento es notable tirando a sobresaliente. Pero no debe eclipsar la necesidad de reforzar el equipo en el mercado invernal. Fichar, pese al 6 de 6 con el que se ha cerrado el año, no es un capricho. Es una obligación. Un delantero centro y un extremo de buen uno contra uno, la lista para los Reyes Magos con la que la plantilla dejaría de ser un 8 para la categoría y pasaría a ser un 10. De no ser así, las opciones de ser campeones serán considerablemente menores. O al menos quedarán sujetas a que imprescindibles como Fidel, Dioni o Manu Molina les respete el físico hasta final de temporada.

La plantilla, en número de efectivos, es bastante completa. Sin embargo, el poco rendimiento de jugadores como Carlos Jiménez, Boston Billups o Rafa Núñez reduce considerablemente el margen de maniobra en las segundas partes. Ya le sucedió a Claudio frente al Antequera, cuando con la necesidad de remontar el partido apenas tenía recursos para hacerlo en el banquillo. Es de justicia recordar que ese perfil existía con Isra Salazar en pretemporada, pero su lesión de larga duración (se perderá toda la temporada) trastocó los planes de una dirección deportiva que hizo un trabajo francamente bueno en un contexto complicado.

Caso Smand

Buena muestra de las grandes operaciones que se firmaron en verano es Floris Smand. El defensa central, de 22 años, llegó al Eldense libre. Es un perfil que Víctor Lafuente ya propuso durante su anterior etapa en el club, pero que terminó concretando el pasado julio. Firmó hasta junio de 2027 y una tercera temporada opcional... pero todo apunta a que no cumplirá su contrato completo como azulgrana. Es una de las revelaciones de la Primera RFEF. Con su partido frente a la Real Sociedad, en el que marcó con éxito a un gran delantero como Guedes, terminó de ponerse en un escaparate que ya tiene varios seguidores.

Floris Smand, con el pulgar hacia arriba tras un partido en Elda. / CDE

A la lista de dos clubes de Segunda y alguno portugués, publicada por este periódico hace un mes, se han sumado otros tantos pretendientes. Por el momento, a las oficinas del Nuevo Pepico Amat no ha llegado ninguna oferta formal, pero sí varias llamadas informales para conocer la situación. Desde el entorno del futbolista trasladan tranquilidad. Aseguran que Smand está muy contento en Elda, donde se siente arropado y querido. Está bastante implicado con el proyecto y con el objetivo de dar pie al regreso a Segunda División... pero nadie se atreve a descartar su salida este mismo mercado.

Eso sí, el jugador no forzará para salir y asume que la última palabra en la operación la tendrá el Deportivo. Que salga o no en enero dependerá de la conveniencia de una oferta, tanto para el club como para el jugador. Dejar salir a tu mejor defensa podría ser un hándicap importante para afrontar el segundo tramo de competición. Ahora, si la oferta es récord (es decir, superior a los 450.000 euros que llegaron por Sixtus), el Deportivo dificilmente podría permitirse decir que no.