La hoja de ruta del Eldense para el mercado: firmar a un "9" y conservar a Smand

El Eldense tiene clara, definida y en marcha su idea de cara al mercado de fichajes de invierno, que abrirá próximo 2 de enero. La prioridad absoluta es firmar a un delantero centro de características diferentes a Dioni. La dirección deportiva azulgrana considera que la plantilla tiene gol, pero quiere completar la posición del "9" con un perfil que complemente al 'Pichichi' del equipo. Un futbolista que sea referencia y algo más dominante en el área, las características a partir de las que ya se rastrea el mercado.

Así lo desvela el director deportivo del Eldense, Víctor Lafuente, en una extensa entrevista con INFORMACIÓN, que se publicará en la edición web de este periódico el próximo jueves 1 de enero. El alicantino está convencido de que no es necesario realizar demasiados movimientos en el mercado invernal y confía en la plantilla confeccionada el pasado verano, a la que le pone un "notable" en su rendimiento. Asegura que se realizará un fichaje casi seguro en la punta del ataque y una posible segunda incorporación de un extremo, que dependerá de diferentes condicionantes.

En la posición del delantero centro, Lafuente y su ayudante en el área deportiva, Alonso Cortés, ya han establecido conversaciones con diferentes jugadores. Además, asegura que hay buena predisposición por parte de los distintos futbolistas para venir a Elda... pero de momento no hay nada cerrado y que podría tardar "algo en llegar" el delantero. La dirección deportiva del club, a la hora de cerrar al "9", también está pendiente de los parámetros económicos que marca la propiedad, un condicionante que determinará si se firma a las principales opciones o no.

Fichajes ya en casa ¿y una salida?

Más allá del mencionado "9" y un posible futbolista de banda, el Deportivo, a estas alturas, no tiene en mente acometer más incorporaciones. De hecho, Lafuente garantiza que hay jugadores en la plantilla "que van a ser fichajes porque han tenido poca continuidad por lesión". En esa línea, citó a perfiles como los centrocampistas Borja Calvo y Rubén Quintanilla, además del extremo Rober Ibáñez. Les considera futbolistas importantes que no han brillado por impedimento físico, pero que sí que pueden aumentar la competitividad del vestuario en la segunda vuelta.

"Si Dario (Dumic) quiere entrar otra vez al once, debe de hacer muchas más cosas de las que está haciendo para demostrarle al míster que quiere volver", dijo Lafuente al ser cuestionado por la situación del bosnio. Dumic fue la gran renovación del verano, pero la irrupción de Álex Serra y de Floris Smand no le está permitiendo tener continuidad.

Dario Dumic, antes de un partido esta temporada. / CDE

Además, el director deportivo del equipo de Elda dijo que no hay cerrada ninguna salida en la plantilla. Sin embargo, sí que dejó la puerta abierta a la opción de que abandonen el club uno o incluso dos futbolistas a lo largo del mercado. Eso sí, pese a ser preguntado por perfiles como el de Rafa Núñez, no quiso entrar a valorar los futbolistas que podrían decir adiós en las próximas semanas.

Smand y Llaneros

En un mercado presumiblemente de pocos movimientos en el Deportivo, la intención es que el defensa central Floris Smand siga. Lafuente comunicó que el jugador tiene una cláusula de rescisión de una cantidad "muy importante". El central holandés, que tiene varios pretendientes, no saldrá del Eldense en la próxima ventana de fichajes invernal salvo que algún club abone la citada cláusula íntegramente, cuya cantidad no quiso hacer pública. Al menos, esa es la idea que tiene la dirección deportiva a dos días de la apertura del mercado.

Floris Smand, con el pulgar hacia arriba tras un partido en Elda. / CDE

Una de las grandes ideas que tenía la nueva propiedad a su llegada era la permuta de jugadores entre el Bellinzona suizo, el Llaneros colombiano y el propio Eldense. Todos son propiedad del grupo inversor Grupo TH, de capital de Colombia y americano. Víctor Lafuente, al ser preguntado si podría realizarse algún movimiento entre los tres clubes, no descartó que se pueda realizar algún movimiento entre los tres equipos.

"Ya nos hemos reunido en varias ocasiones y hemos visto las necesidades de cada uno. Si hay alguna opción que sin debilitar a un club pueda reforzar a otro, tenemos la posibilidad de hacerlo. No es nada descartable, se ha hablado y si es para mejorar cualquiera de los tres clubes se hará", declaró al respecto. Al ser cuestionado sobre si el extremo de Llaneros Bryan Urueña, de 34 años, era una alternativa, Lafuente garantizó que "no se ha hablado de momento de ningún nombre en concreto".