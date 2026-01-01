Víctor Lafuente: "El Eldense aspira a luchar por todo, también a ser campeón"

El Eldense y Víctor Lafuente despiden un 2025 de demasiados cambios. Después de convivir con muchos meses de inestabilidad, el proyecto azulgrana pasa la Navidad en "play-off" y empieza a ver los frutos del trabajo hecho. El director deportivo, en una entrevista con INFORMACIÓN, no descarta ser campeón. Se muestra satisfecho "con un gran porcentaje" de las decisiones que ha tomado y pone en valor el trabajo de Javi Cabello. Espera un mercado de invierno de "pocos movimientos" y confía en la plantilla que hizo en verano: "Se ha rendido de forma óptima... pero todavía hay mucho margen de mejora". Su gran deseo para el 2026: ver en seis meses al Deportivo de nuevo en Segunda División.

Pregunta: ¿Qué tal han sentado las vacaciones?

Respuesta: Tranquilo. Desconectando un poco después de un primer tramo de temporada muy exigente. El parón nos llegó en un momento donde estábamos con muy buenas sensaciones. El partido de Copa, las dos victorias en casa consecutivas... estábamos en un momento. Quizá nos venía bien dar continuidad a eso, pero bueno, también son unos días para pasar en familia. Hay gente que es de fuera y necesitaba ir con los suyos para desconectar porque viene un segundo tramo de temporada muy exigente y complicado.

P: El Deportivo es quinto al parón. ¿Esperaban estar ahí a estas alturas o pensaban que se necesitaría más tiempo para tocar el "play-off"?

R: Estamos en un gran momento en cuanto a puntuación. La temporada está siendo intensa, pero a estas alturas considero que es de notable, porque conocemos a la plantilla y sabemos que tiene todavía mucho potencial por dar.

P: Habla de la intensidad de la temporada, pero también ha sido un año muy frenético para usted. Se marcha del club a finales de 2024, regresa en junio y le toca rearmar una plantilla de 0, vivir un cambio de propiedad y destituir a un entrenador. ¿Cómo lo valora?

R: Lo he vivido todo sin parar. Hemos tenido que hacer una reestructuración profunda de todo. Por medio, además durante el mercado de fichajes, un cambio de propiedad. Ha sido sencillo por las personas con las que hemos trabajado, pero al final todo el mundo tiene matices distintos y maneras de pensar distintas. Desde el día 1 hasta ahora todos los días hemos tenido mucho trabajo, pero estamos muy contentos. El balance es positivo.

P: ¿Qué ha cambiado en usted o en el Deportivo para que el Víctor Lafuente que abandona el club hace 15 meses decida regresar el pasado junio?

R: Cuando decidimos (Manu Guill, Hugo Rico y el propio Lafuente) dar el paso, entendíamos que era positivo también para el club. Lo hicimos en un momento bueno, con el club en mitad de tabla. Quizá el club necesitaba otras cosas en ese departamento y entendimos que tocaba cerrar la etapa en un buen momento del club. Siempre ha habido buena relación, por lo que el regreso ha sido algo natural por ambas partes. Ya en su momento me propusieron quedarme, pero entendía que no era el momento. Yo había llegado al club con Manu y era momento de salir todos. Tras el descenso, nos pusimos en contacto. Yo era una de las opciones. Cuando me lo propusieron y hablé con Pascual (Pérez) y Alfonso (Losa), fue fácil. Ahí sí que entendía que era el momento, me hacía mucha ilusión.

P: Ha tenido que tomar muchas decisiones durante estos seis meses. ¿Se arrepiente de alguna?

R: No. Cuando toca tomar tantas decisiones, está claro que no vas a acertar en todas. Pero ni aquí ni ningún sitio. En cualquier equipo, por mucho que quedes primero, siempre hay asteriscos. Lo que sí que te puedo decir es que en un gran porcentaje estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Por unos motivos u otros, hay muchos jugadores que han participado. Todos han tenido minutaje y en líneas generales el rendimiento ha sido bueno. No excelente ni sobresaliente porque conocemos el nivel de la plantilla y todavía está por llegar, pero en líneas generales estamos muy contentos.

"Ahora estamos viendo los frutos del trabajo que se hizo con Javi Cabello al principio" Víctor Lafuente — Director deportivo del CD Eldense

P: Sobre Javi Cabello. ¿Cómo vive la semana en las que toca dar el cambio?

R: El trabajo y el día a día con Javi hasta donde hemos podido disfrutado de él ha sido muy positivo. Ahora estamos viendo los frutos el trabajo que se hizo con él al principio. Lo que pasa es que, cuando llega una propiedad nueva, todos los trabajadores estamos expuestos a cambios. Y en el mundo del fútbol la figura del entrenador es un eslabón muy débil. Simplemente era una cuestión de identidad, de que la propiedad quería ver una cosa que no se estaba viendo al principio. Solo hemos necesitado un poquito más de tiempo para ver lo que estamos viendo del equipo, pero todavía vamos a ir a mejor. Javi ha dejado un legado importante en este equipo, con él queríamos ser lo que somos ahora.

Lafuente atiende a una de las preguntas durante la entrevista. / Sergio Navarro / CDE

P: Y llega Claudio Barragán. ¿Esperaba que fuera a quedarse cuando en principio cogió al equipo como interino?

R: Nosotros a Claudio le conocíamos. Sabíamos su forma de pensar y de actuar. Pensábamos que, antes de tomar una decisión precipitada con cualquier entrenador, lo mejor para la plantilla era tener un perfil como Claudio. Luego él se ha ganado a pulso su continuidad de manera definitiva. Es una persona tranquila, reflexiva, que analiza las cosas desde una perspectiva más global. Ha encajado muy bien con la plantilla en general, los jugadores están cómodos.

P: Siete puntos distancian al Deportivo del líder Atlético Madrileño, que además tiene que pasar por el Nuevo Pepico Amat. Quedan 63 por jugarse. ¿Puede este equipo ser campeón?

R: Yo me mantengo en lo que dije en la rueda de prensa de presentación. Este equipo está preparado para aspirar a todo.

"¿Ser campeones? Claro que se puede, estamos en una distancia que no es grande" Víctor Lafuente — Director deportivo del CD Eldense

P: Aspirar a todo intuyo que implica también a ser campeón...

R: Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que cada partido es un mundo y cada campo que te encuentras es diferente. Claro que se puede, estamos a una distancia que no es grande. Sin ir más lejos, el año pasado el Ceuta asciende como campeón estando a ocho puntos del líder a estas alturas. Lo que pasa es que el Ceuta creo que estuvo 22 partidos sin perder. Lo importante es mantener una regularidad en rendimiento y eso se traducirá en resultados. Ya hemos empezado con esas dos victorias consecutivas.

P: ¿Qué sería para el Eldense no jugar el "play-off"?

R: Cualquier equipo que pierde la categoría tiene en mente volver inmediatamente a la categoría que ha perdido. Hay proyectos muy importantes en este grupo y todos no cabemos, alguno se va a quedar fuera. Vamos a hacer todo lo posible para no ser nosotros. No sé si sería una decepción, pero seguro que un palo muy grande para todos.

Lafuente responde a una de las cuestiones durante la entrevista. / Sergio Navarro / CDE

P: El mercado de fichajes de invierno ya está abierto. ¿Qué busca el Eldense?

R: Ya te adelanto que no serán muchos movimientos. Hay jugadores que considero que son fichajes porque no han tenido continuidad por lesión. Borja Calvo es un fichajazo, pero Quintanilla y Rober Ibáñez también. El equipo ha rendido a buen nivel y apenas hemos podido ver a ese tipo de jugadores. A partir de ahí, sí que tenemos claro que un "9" es necesario. No porque necesitemos goles, más bien porque necesitamos un perfil diferente a lo que tenemos. La gente se vuelve loca y dice: "Es que a este equipo le falta gol...". Pero aunque tengas más delanteros en la plantilla puedes llegar a tener los mismos goles o menos. Hay un perfil de delantero que no tenemos, falta ese "9" que es referencia y algo más dominante en área. Tenemos a Dioni que es capaz de venir mucho y asociarse y a Nacho (Quintana) que es un jugador con mucho ritmo y amenaza mucho al espacio. Pero ese delantero que esté ahí, quizá nos falta.

Hay jugadores que ya hay en la plantilla, pero que han jugado poco por lesión y considero fichajes como Borja Calvo, Quintanilla y Rober Ibáñez" Víctor Lafuente — Director deportivo del CD Eldense

P: ¿Por qué no se reemplazó a Israel Salazar tras su lesión?

R: Quedaban pocos días y no queríamos traer a un delantero que no estuviéramos convencidos para luego a los seis meses tener que buscar una salida. Entendíamos que, con lo que teníamos, en tres meses y medio nos daría para estar en puestos de privilegio y así ha sido. Si encontramos una opción que entre dentro de los parámetros económicos, que es una de las cosas que estamos hablando mucho con la propiedad, y en los parámetros tácticos, seguro que se incorporará. Pero firmar a un delantero por firmar, no.

P: ¿Está descartado que Salazar vuelva a competir?

R: Sí, llegaría para finales de mayo con la temporada terminando. No le da tiempo.

P: Por lo que me comenta, que se busca a un delantero está claro. ¿Algo más?

R: Es posible, pero todavía tenemos que definir alguna situación. Si llega algo, que no está claro, quizá sea algún perfil por fuera. Vamos a ver la manera en la que se desarrollan las próximas semanas.

P: ¿Hay alguna de las opciones que menciona avanzada?

R: Estamos en conversación con distintos perfiles. Hay buena predisposición por parte de ellos, pero no es fácil cuadrar el tema económico con la salida de su club. No depende de nosotros solo. Quizá tarde un poquito en llegar.

P: En el apartado de salidas. ¿Cómo se va a gestionar el tema Floris Smand?

R: Lo tratamos con mucha naturalidad. El jugador tiene una cláusula de rescisión de una cantidad muy buena para el club. En ese sentido estamos muy tranquilos.

P: ¿Si no es mediante el pago de la cláusula de rescisión no saldrá este invierno?

R: No.

"Casi con total seguridad no va a haber ninguna salida, pero si la hay será una o dos como máximo" Víctor Lafuente — Director deportivo del CD Eldense

P: También hay otros perfiles como Rober Ibáñez, Rafa Núñez o Dario Dumic que no están cumpliendo con las expectativas. ¿Puede darse la salida de alguno de ellos?

R: Hay muchas situaciones que la suma de pocos minutos no implica que estén mal. Simplemente otros han dado un paso hacia delante. En el caso de Dumic, Serra ha dado un paso hacia adelante y Smand ya veis el nivel al que está rindiendo. Esto se trata de eso. Si tengo a jugadores que están rindiendo muy bien en una posición, eso hace que la competitividad aumente. Casi con total seguridad no va a haber ninguna salida, pero si la hay será una o dos como máximo.

P: Va a ser un mercado de baja intensidad...

R: Entendemos que sea ha rendido de forma óptima. De notable bajo, de siete. Entendemos que este equipo todavía puede llegar al diez y tenemos bastante margen.

P: La propiedad, en su presentación, dejó claro que se realizarán movimientos de jugadores entre el Llaneros, el Bellinzona y el Eldense. ¿Puede que veamos en este mercado a algún jugador de Llaneros en Elda?

R: No es descartable. Ya hemos tenido una reunión con los tres clubes y sabemos las necesidades de cada equipo. Si hay una situación que sin debilitar a un club pueda reforzar a otro, sabemos que tenemos esa posibilidad. Es una situación que se ha hablado. Si es para mejorar, se hará.

P: ¿Qué mensaje enviarías a la afición de cara a este 2026?

R: Que se animen. Igual que el año que ascendimos, la segunda vuelta va a ser bonita. Les necesitamos. Notamos mucho su apoyo tanto fuera como en casa. Nuestro campo es un fortín y mucho de lo bueno que le pueda pasar al club pasa por el hecho de que haya unión, que la gente esté con el equipo y se traslade al campo. Con ellos seguro que tenemos más posibilidades de conseguir cosas bonitas.

P: ¿Un deseo para el 2026?

R: Que ojalá en seis meses nos podamos ver en la categoría que nos hemos visto estos dos últimos años, pero que eso no sea tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado.