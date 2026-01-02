Claudio se alinea con Lafuente y pide un "9" para el Eldense

El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, comparte el sentir del director deportivo del club, Víctor Lafuente, sobre las necesidades de la plantilla azulgrana: al equipo le falta un "9" que aporte "cosas distintas" a Dioni, 'Pichichi' del equipo con siete dianas. Así lo ha hecho saber el técnico valenciano en sala de prensa, en la comparecencia previa al primer partido del año frente al Ibiza, este domingo (12 horas) en el estadio Can Misses.

"Necesitamos un delantero diferente a lo que tenemos", dijo Claudio al ser cuestionado por el mercado invernal. "Sobre lo demás (otras posiciones), si puede venir alguno más, pues mejor. Pero lo más importante es acertar, es un mercado en el que es fundamental no equivocarnos. Somos conscientes de lo que nos puede hacer falta, yo creo que está claro. Sé que Víctor (Lafuente) está en ello. No es fácil, pero bueno. Ojalá no tengamos que lamentarnos luego", declaró el entrenador del Deportivo... con un mensaje enigmático como colofón final a sus reclamos para reforzar la plantilla.

El técnico azulgrana habló sobre el centrocampista Carlos Jiménez, quien apunta a protagonizar el primer movimiento del mercado de invierno. El futbolista de 19 años, cedido en el Deportivo por el Al-Qadsiah saudí, todavía no ha debutado en liga. Desde la segunda semana de diciembre no está ejercitándose junto a la plantilla y su salida, salvo giro de la situación, es cuestión de días.

Carlos Jiménez, durante un entrenamiento con el Eldense. / CDE

"Yo también llevo tiempo sin verlo (a Carlos Jiménez). No sé nada de él. Sí sé que desde el club se le está buscando alguna solución para su salida, pero no te puedo decir nada más. Nosotros tenemos que tener a gente que quiera estar con el equipo, que esté implicada y sienta ese compromiso. A partir de ahí, cada uno es dueño de sus actos", desgranó Claudio sobre la situación del centrocampista ilicitano.

El rival

Claudio, al referirse al Ibiza de Miguel Álvarez, calificó al equipo insular como uno de "los que al final de la temporada estarán arriba. Subir es su objetivo desde el principio, y eso es un factor que hay saberlo llevar. Ahora no están en una situación cómoda, pero saben que hay tanta igualdad que ganando dos partidos te metes en la zona alta".

"Si a eso le añadimos el potencial del plantel que tienen... sin duda va a ser un partido muy difícil. Tienen una plantilla con algunos jugadores que podrían estar en Segunda", agregó sobre lo que espera de un Ibiza que afronta la jornada con 20 puntos y decimoquinto clasificado, a un punto de los puestos de descenso.

Sobre el Deportivo, el técnico azulgrana habló de las dos parcelas que debe mejorar en la segunda vuelta de la competición: el desempeño sin balón y los partidos fuera de casa. "Con balón somos muy buenos, pero sin él debemos seguir mejorando. Llevamos dos partidos con la portería a cero, es la línea que debemos de seguir", aclaró sobre su equipo en fase defensiva.

Acerca del rendimiento lejos del Nuevo Pepico Amat, Claudio declaró que "llevamos ocho meses sin ganar fuera, pero las estadísticas están para romperlas. Ojalá sea el domingo cuando rompamos esta racha negativa".