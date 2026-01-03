El Eldense empieza el año en Ibiza enfocado en la zona de ascenso

El Eldense regresa a la competición este domingo (12 horas), en Can Misses, ante el Ibiza, un duelo clave para sus aspiraciones de alcanzar la zona de promoción de ascenso al fútbol profesional. Para ello necesitará conseguir su primera victoria a domicilio de la temporada. Claudio Barragán, entrenador del Deportivo, considera que la salida a la isla balear será difícil «pese a la situación del rival que, aunque está lejos de su objetivo, la realidad es que está a seis puntos de nosotros y eso son dos partidos nada más».

Para el técnico azulgrana es necesario «empezar a ganar fuera porque únicamente con empates no es suficiente. Somos conscientes de que es la asignatura pendiente. Las estadísticas están para romperlas.», algo que el Eldense no ha logrado todavía después de cuatro meses de competición en el grupo 2 de Primera Federación.

En este caso, el Eldense empieza el año 2026 en el tren de cabeza tras sumar dos victorias consecutivas, ante el Tarazona (1-0) y Betis Deportivo (2-0), de modo que preparador de Manises espera refrendar esta dinámica con un triunfo en una exigente salida a pesar de la situación clasificatoria de los insulares, que continúan peleando por escapar de la zona de descenso, que ahora delimitan con 20 puntos, seis menos que los azulgranas.

El cambio en el banquillo ibicenco aún no ha dado el resultado esperado. El extécnico del Villarreal B, Miguel Álvarez, solo ha logrado un triunfo en las nueve citas que ha dirigido tras la destitución de Paco Jémez. Ocho puntos de 27 posibles es su balance hasta la fecha.

Con la baja de Jaime Vallejo por lesión, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Ibarrondo, Marcos Bustillo, Manu Molina, Jesús Clemente, Fidel Chaves, Hamzá Bellari y Dioni Villalba.

El conjunto de Miguel Álvarez necesitaba un reset emocional, en palabras del jienense, después del empate cosechado en Santo Domingo en el último partido del año. Parece que este descanso empezó a dar ligeramente sus frutos en el amistoso preparatorio que los celestes ganaron el pasado martes a la Peña Deportiva por 2-1, donde el equipo balear continuó mejorando en aspectos del juego como «la presión tras la pérdida y la continuidad con el balón», según apuntó el andaluz en la rueda de prensa previa al encuentro.