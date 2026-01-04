Primera RFEF | Jornada 18
El Eldense asalta Can Misses con una victoria y apunta hacia arriba
Un tanto de Hamza Bellari en la primera parte permite al Deportivo regresar a puesto de promoción de ascenso
David Sánchez
Visita a Can Misses del CD Eldense para arrancar el año y en dinámica positiva la cual apostaba por prorrogar ante una UD Ibiza irregular en cuanto a resultados y que seguía dando tumbos consumando un decimosexto puesto que le hace ver la zona caliente de reojo. El choque pudo ponerse de arranque favorable a los ibicencos cuando no se habían cumplido cinco minutos y Davo tuvo opción ante Ramón Vila de anotar, algo que evitaba una vez más el meta eldense sobre la bocina.
Tras el susto inicial el partido se fue equilibrando con balón y alternancia de este, con poca mordiente ofensiva hasta que Bebé para los de casa, con un potente golpeó volvió a poner a prueba a Ramón Vila. La primera media hora era positiva para los de Miguel Álvarez y algo más insulsa para un Eldense que poco a poco gestionó balón. A diez minutos para el descanso, el gol asomó en Can Misses cuando Ibarrondo situaba un cuero al corazón del área que resolvía en forma de gol Bellari al cazar el golpeó y batir a Ramón Juan.
Un remate de Medina antes del descanso evitado en línea de gol por la zaga eldense y otra ocasión alicantina en un remate de Nacho Quintana rozando el poste cerraban un primer tiempo donde lo más positivo, era la ventaja del Eldense en forma de tres puntos.
En el arranque del segundo acto el Eldense apostó por colocar el segundo y no pasar apuros, avisando Fidel con un lejano golpeó que rozaba larguero local y más tarde, cumpliendo el cuarto de hora cuando Guille Macho ponía en jaque a Ramón Juan que evitaba el segundo gol. No encontraba el Ibiza manera alguna de acechar área de un Eldense que vivió a ser contundente atrás y que apenas permitió que los de casa pusieran en apuros el triunfo.
Ni el Ibiza supo jugarle al Eldense ya que este no acabaría concediendo ni espacios ni ocasiones de peligro para los de Miguel Álvarez que al menos mantuvieron el encuentro con incertidumbre hasta el final, ya que un balón al área de Ramón Vila, acabaría con un agarrón al meta local que subía a buscar a la desesperada el gol.
Suspense en la revisión de monitor que finalmente anulaba la acción por fuera de juego del meta local, con lo que ni los de Miguel Álvarez ni los de Claudio Barragán acabarían siendo capaces de ver de nuevo portería. El gol de Hamza Bellari fue más que suficiente para que los puntos viajasen a la península y con ello hacer que el CD Eldense al fin sumase de tres a domicilio antes de recibir el próximo sábado en el Pepico Amat al Atlético Sanluqueño, buscando en casa prorrogar tanto el buen arranque de año, como la dinámica que lleva a estos a meterse en zona de promoción.
► UD Ibiza: Ramón Juan, José Albert, Monju, Del Pozo (Sergio Diez, 72'), Bebé, Del Olmo, Manu Pedre, Davo (Fran Castillo, 72'), Medina (David García, 72'), Ernesto (Paolo, 72') y Soufiane.
► CD Eldense: Ramón Vila, Alex Serra, Smand, David Ruiz, Ibarrondo (Clemente, 46'), Guille Macho, Manu Molina (Quintanilla, 73'), Hamza Bellari (Bustillo, 46'), Fidel, Dioni (Nuñez, 85') y Nacho Quintana.
► Goles: 0-1, Min.35: Hamza Bellari.
► Árbitro: José David Martínez (comité murciano). Tarjetas amarillas para José Albert y Unai Medina, del Ibiza; y a Ibarrondo, Bellari, Bustillo y Manu Molina.
► Incidencias: Can Misses. 1.063 espectadores.
- Doce detenidos en Alicante y otras nueve provincias por una red de distribución de recetas médicas falsas
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Hércules CF - CE Sabadell
- Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica
- Los municipios de Alicante que han suspendido la Cabalgata de Reyes ante la previsión de lluvias
- El Supremo confirma el despido de la plantilla del laboratorio del Hospital de Torrevieja tras recurrir la Conselleria de Sanidad en contra de su reincorporación
- Este es el mejor roscón de Reyes de Alicante en 2026: el secreto, su masa
- ¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Esta es la previsión meteorológica y alertas para los próximos días en la provincia