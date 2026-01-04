El Eldense asalta Can Misses con una victoria y apunta hacia arriba

Visita a Can Misses del CD Eldense para arrancar el año y en dinámica positiva la cual apostaba por prorrogar ante una UD Ibiza irregular en cuanto a resultados y que seguía dando tumbos consumando un decimosexto puesto que le hace ver la zona caliente de reojo. El choque pudo ponerse de arranque favorable a los ibicencos cuando no se habían cumplido cinco minutos y Davo tuvo opción ante Ramón Vila de anotar, algo que evitaba una vez más el meta eldense sobre la bocina.

Tras el susto inicial el partido se fue equilibrando con balón y alternancia de este, con poca mordiente ofensiva hasta que Bebé para los de casa, con un potente golpeó volvió a poner a prueba a Ramón Vila. La primera media hora era positiva para los de Miguel Álvarez y algo más insulsa para un Eldense que poco a poco gestionó balón. A diez minutos para el descanso, el gol asomó en Can Misses cuando Ibarrondo situaba un cuero al corazón del área que resolvía en forma de gol Bellari al cazar el golpeó y batir a Ramón Juan.

Un remate de Medina antes del descanso evitado en línea de gol por la zaga eldense y otra ocasión alicantina en un remate de Nacho Quintana rozando el poste cerraban un primer tiempo donde lo más positivo, era la ventaja del Eldense en forma de tres puntos.

En el arranque del segundo acto el Eldense apostó por colocar el segundo y no pasar apuros, avisando Fidel con un lejano golpeó que rozaba larguero local y más tarde, cumpliendo el cuarto de hora cuando Guille Macho ponía en jaque a Ramón Juan que evitaba el segundo gol. No encontraba el Ibiza manera alguna de acechar área de un Eldense que vivió a ser contundente atrás y que apenas permitió que los de casa pusieran en apuros el triunfo.

Ni el Ibiza supo jugarle al Eldense ya que este no acabaría concediendo ni espacios ni ocasiones de peligro para los de Miguel Álvarez que al menos mantuvieron el encuentro con incertidumbre hasta el final, ya que un balón al área de Ramón Vila, acabaría con un agarrón al meta local que subía a buscar a la desesperada el gol.

Suspense en la revisión de monitor que finalmente anulaba la acción por fuera de juego del meta local, con lo que ni los de Miguel Álvarez ni los de Claudio Barragán acabarían siendo capaces de ver de nuevo portería. El gol de Hamza Bellari fue más que suficiente para que los puntos viajasen a la península y con ello hacer que el CD Eldense al fin sumase de tres a domicilio antes de recibir el próximo sábado en el Pepico Amat al Atlético Sanluqueño, buscando en casa prorrogar tanto el buen arranque de año, como la dinámica que lleva a estos a meterse en zona de promoción.