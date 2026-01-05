El Eldense se lo empieza a creer

Tres victorias consecutivas suma el Eldense, que pasará una semana en puestos de "play-off". Es el momento más dulce de la temporada azulgrana. Todo sale de cara. También las decisiones arbitrales. Con el viento a favor, el Deportivo sigue su progresiva escalada clasificatoria basándose en la solidez defensiva y en un monumental Ramón Vila. El portero azulgrana atraviesa un gran momento de confianza. Tras dejar la portería a cero en Can Misses, ya son 336 minutos los que encadena sin encajar un gol, con intervenciones salvatorias cada jornada.

La victoria en Ibiza, primera fuera de casa en casi nueve meses, fue un ejercicio de pragmatismo. Un partido gris encarrilado con los destellos de Fidel y Hamza y cerrado con una solvente actuación de la pareja de centrales, integrada por Serra y Smand. Se podría haber truncado todo en el último minuto, cuando Clemente pecó de imprudente y agarró al portero rival tras no llegar a la marca... pero el VAR vio un fuera de juego milimétrico que salvó al carrilero y al propio Eldense.

El Deportivo, tras demasiada irregularidad durante gran parte del 2025, comienza a creerse de verdad que puede regresar al fútbol profesional. Y que puede hacerlo por la vía rápida. 60 puntos restan todavía por disputarse. Los de Elda, a un partido para cerrar la primera vuelta, son quintos con 29 puntos. Les separan seis puntos del primero, que asciende directo a Segunda División. Y los tres primeros clasificados, Sabadell, Atlético Madrileño y Europa, todavía deben pasar por el Nuevo Pepico Amat para definir los duelos particulares.

Un enero vital

El mes de enero en el mundo del fútbol siempre es importante, sea cual sea la categoría. Pero en Primera RFEF en general, y para el Deportivo en particular, cobra un tono de especial relevancia en esta ocasión. Atlético Sanluqueño (19º), Juventud Torremolinos (14º) y Teruel (7º) son los rivales antes de que termine el mes. Los dos primeros, inmersos en la lucha por no bajar. El tercero, perdiendo fuelle tras un buen inicio de competición, sumando únicamente dos victorias en los últimos ocho partidos.

El calendario es propicio para seguir en línea ascendente. Pero, al margen de los resultados, enero será crucial para conocer las posibilidades reales que tiene el Deportivo de ascender a raíz mercado de fichajes. Que se firmará un "9" es algo que, al menos a estas alturas, no se negocia. Pero reforzar el resto de líneas parece poco probable. La dirección deportiva centra desde hace semanas el foco en atinar con la elección de un perfil que complemente al 'Pichichi' Dioni. Que sea de nivel o no, cosa del dinero que quieran invertir quienes adquirieron el club hace cuatro meses.