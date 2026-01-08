El Eldense completa sus fichas sénior con una insólita operación "made in" Colombia

El Eldense ha dado el pistoletazo a su mercado de fichajes... pero no con el deseado delantero centro. Lo ha hecho con una operación insólita, difícil de explicar atendiendo a aspiraciones meramente deportivas. La nueva propiedad azulgrana, en su afán por exportar futbolistas desde Colombia, concretamente desde Llaneros, club que controlan en el fútbol sudamericano, ha incorporado a la primera plantilla del Eldense a un tercer portero de 28 años: Kevin Armesto.

El guardameta ya está en Elda, pendiente de que los trámites burocráticos le permitan ser inscrito. El meta cafeteró "competirá" por un puesto bajo palos con los dos porteros que iniciaron la temporada, Ramón Vila (23 años) y Pablo Valencia (24 años). Esto supone que, de las 18 licencias sénior (jugadores de 23 años o más) que permite tener la Primera RFEF, el Deportivo emplea tres de ellas solamente en porteros. Armesto ocupa con su llegada la última ficha sénior que quedaba libre, por lo que, salvo que se produzcan salidas, los refuerzos que lleguen al club a lo largo del mercado invernal serán todos sub-23.

Kevin Javier Armesto (nacido en Gamarra, Colombia, el 2 de junio de 1997) es un portero de 1,86 metros de altura que se formó en Llaneros. El club cafetero, presidido por Juan Carlos Trujillo, marido de la presidenta del Eldense, Carolina Holguín, ha llegado a un acuerdo para su cesión incluída "en el marco del convenio deportivo internacional" que hay entre ambos clubes, según ha informado el Deportivo en sus canales oficiales.

Prioridades distintas

La sorprendente incorporación de Armesto, decidida por la propiedad, choca frontalmente con las necesidades que tiene la plantilla bajo la opinión de Claudio Barragán, entrenador, y de Víctor Lafuente, director deportivo. Al menos, así era hace una semana, cuando Lafuente aclaró en una entrevista con este periódico que la prioridad era "fichar a un delantero centro con condiciones distintas a Dioni". El testigo fue tomado por Claudio Barragán en sala de prensa, quien pidió a los Reyes Magos "un delantero".

Claudio Barragán, durante un entrenamiento junto a un ayudante de su cuerpo técnico. / CDE

Ahora, el hecho de no tener fichas sénior libres obliga a la dirección deportiva a rastrear únicamente el mercado de delanteros menores de 23 años, un hecho que reduce considerablemente las posibilidades de acertar. La otra opción, tampoco descartada, es dar de baja a alguna de las fichas sénior que hay en la plantilla. Rafa Núñez, extremo dominicano que cumple este años 24 y está cedido por el Elche, sería el principal candidato a salir en caso de tener que liberar un hueco.

Ya van seis

La llegada de Kevin Armesto es la primera operación que la propiedad trae de su otro equipo, Llaneros, para la primera plantilla del Eldense. Sin embargo, la cifra asciende hasta seis futbolistas al considerar los jugadores que han llegado a Elda para el fútbol base. Junto a Armesto, han llegado a Elda otros dos futbolistas: Luiyi Castro, un lateral izquierdo de 19 años que llega al filial; y Josman Pulgarín, centrocampista de 18 años que llega para el Juvenil.

Brandon Chury y Óscar Vega, los dos de la izquierda, en el palco durante un partido en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

Además, desde septiembre hay otros tres jugadores, ex de Llaneros, que están en el Deportivo. Estos son Duban Ayala, centrocampista de 24 años, Óscar Vega, central de 25 años, y Brandon Chury, extremo de 20 años. Este último es en el que más confianza se tiene desde la propiedad. De hecho, solo los procesos burocráticos y una lesión de pubalgia han impedido que sea un habitual en las convocatorias del primer equipo. Todos ellos, pese a que ninguno juega ni tiene ficha (salvo el portero Armesto), entrenan en el día a día con el primer equipo.