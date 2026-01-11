El Eldense gana al Sanluqueño en un ejercicio de resiliencia

Gran oportunidad del Eldense en casa para no bajarse de la zona de "play-off" ante un Sanluqueño que necesitaba escalar y sumar puntos en busca de huir de la zona de descenso. El choque arrancó con el esférico en manos del conjunto local y atrás esperaba con paciencia el equipo que desde el banquillo dirigía Koke Andújar tras el cese de Pérez Herrera. El encuentro fue tedioso y sin un ritmo que fuese agradable cara al espectador, sin embargo, el Eldense buscaba con la posesión deshacer a un Sanluqueño que no presentó fisuras.

Los gaditanos mostraron carencias a la hora de salir con brío arriba y apenas creyeron en poner en jaque a Ramón Vila. Esto condujo a que en la primera media hora no pasase nada y también, a que el público tuviera quejas hacia Clemente Manrique, que al igual que los jugadores, estuvo dubitativo a la hora de señalar algunas acciones del juego. El Eldense acabó por inercia tirando la puerta abajo tras una acción de rechaces en área que acabó resolviendo el central Florin Smand batiendo por bajo a Rubén. Al menos se deshacía el apático empate con justicia, ya que el Eldense, sin ritmo, pero con dominio total, se hacía acreedor al gol.

Floris Smand celebra el gol que dio los tres puntos al Eldense. / CDE

El Sanluqueño respondió y pronto pudo situar el empate, pero Rodri mandó el balón a las nubes tras una jugada transitada por la izquierda. Ni un penalti a Dioni cuando iba a ejecutar que Clemente Ortuño ni a través del FVS vio y un nuevo golpeo alto de Rodri para el Sanluqueño permitieron variar el marcador antes del descanso.

En la reanudación, el Sanluqueño, que había acabado el primer tiempo con la mejor ocasión en un remate del ex del Intercity Zequi, intentaría prolongar esas sensaciones y buscar área de Ramón Vila. El conjunto gaditano merodeó el empate y lo rozó en una acción donde un testarazo picado abajo de Javi Feria fue resuelto con una excepcional mano de Ramón Vila que volvió a evidenciar el buen momento que atraviesa.

El Eldense mantenía el margen y sostenía a un Sanluqueño que quería, pero no acababa por mostrarse constante cuando apostaba por ir arriba. Los locales supieron contemporizar y apostaron por sufrir y hacerse fuerte atrás, algo que una vez más volvió a refrendar la actuación de Ramón Vila con menos de un cuarto de hora por delante al sacar otra mano épica que evitaba el empate. Insistió el Sanluqueño a base de colocar en área local esféricos que pudieran ir acompañados de premio, pero entre los que no encontraron rematador y los que toparon con el meta local, resultaría determinante para los de Claudio Barragán y desquiciante para un Sanluqueño que por la mínima perdió el encuentro. El Eldense volvió a mostrar su capacidad de resiliencia para ser sólido atrás y sacar partido a sus escasas ocasiones de gol, algo que le sigue funcionado y ya le está asentando en el vagón de cabeza.