La jueza rechaza todas las peticiones de la defensa en el comienzo del juicio por el posible amaño de partidos del Eldense

Este lunes ha comenzado en los juzgados de Benalúa, en Alicante, el juicio por el presunto amaño de partidos del Eldense en la temporada 2016-2017, cuando el Deportivo competía en Segunda B en aquel curso en el que acabó descendiendo a Tercera División como último clasificado después de sumar solo 15 puntos en 38 jornadas y haber empleado para ello a seis entrenadores, uno de aquellos, Filippo Vito di Pierro, procesado ahora por este motivo junto al inversor Nobile Capuani, considerado el cerebro de la trama; los futbolistas Nicolás Cháfer, (y el hermano de este, Jesús, sin vínculo con la entidad) Michael Wayne Fernández 'Maiki', Nicola Muratore, Hugo Leonardo de Marchi, además del técnico ayudante en el transcurso de los hechos denunciados, Francisco Ruiz Casares.

A los ocho acusados se les imputa haber amañado cinco partidos para obtener beneficios económicos a través de apuestas deportivas. La Fiscalía, la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) y la Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitan para cada uno de los procesados penas de hasta dos años y medio de cárcel, cuatro años de inhabilitación y multas por el duplo de los beneficios obtenidos, al considerarles responsables de delitos de corrupción en los negocios y falsedad documental.

El abogado Juan Bautista Díaz Corcuera llega al juzgado con su defendido Michael Wayne Fernández. / Pilar Cortés

En la primera de las cinco vistas fijadas en el Juzgado de lo Penal 1 de Alicante únicamente han acudido los jugadores, el familiar directo de uno de ellos y el entonces segundo entrenador. Tanto Capuani como Di Pierro se han acogido a su derecho a prestar declaración telemáticamente por hallarse fuera de España. En el arranque del juicio, la magistrada Teresa María Belmonte Cabrera ha desestimado todas las impugnaciones presentadas por los letrados de la defensa y, además, en contra de lo que demandaban los letrados, ha permitido al Club Deportivo Eldense personarse como acusación. La entidad azulgrana, a través de su abogado, Abel Martos Murcia, ha anunciado que el club, tal y como ha hecho LaLiga y la RFEF, se reserva el derecho de reclamar también responsabilidad civil a los inculpados en el caso de que sean condenados en la vía penal.

Entre las solicitudes desechadas por la jueza también se cuenta la de dejar al margen del proceso a Jesús Cháfer por, según su abogado, no estar vinculado laboralmente con el Deportivo en el momento en que se efectuaron los supuestos amaños, cinco en total. La magistrada avala la teoría de la acusación de que puede ser tomado como cómplice al convertirse en colaborador necesario. El Ministerio Fiscal considera al hermano de Nico una pieza más del engranaje, lo que en términos jurídicos se denomina "extraneus".

Teresa María Belmonte tampoco atendió la reclamación de nulidad de algunas de las pruebas recavadas durante la instrucción (audios, mensajes de whatsapp...) ni una hipotética mala praxis policial en el momento de tomar declaración a alguno de los acusados en el momento de su detención, ni tampoco al intento del defensor de Nobile Capuani de introducir como medida exculpatoria para su defendido una sentencia favorable a este dictada por un juzgado de Yecla por un asunto diferente que la jueza, razonadamente, estimó que nada tenía que ver con este caso.

El segundo entrenador Francisco Ruiz Casares, en segundo término, entra en el juzgado con su abogado. / Pilar Cortés

El juicio, que quedará visto para sentencia el viernes, no vivirá la declaración de los acusados hasta el último día. Ninguno ha querido hablar antes de conocerse todos los informes periciales y las respuestas de los testigos llamados a declarar, que se irán jalonando a lo largo de la semana.

Lo que se juzga

Según el escrito de acusación, los hechos se enmarcan en la actuación de una red organizada que operaba en España al menos desde 2015 con el objetivo de tomar el control de clubes de fútbol de categorías inferiores con graves problemas económicos. Bajo la apariencia de rescatar a estas entidades mediante la inyección de capital, el entramado buscaba alterar los resultados de los partidos para lucrarse mediante apuestas deportivas previamente planificadas.

Al frente de esta estructura se situaba un grupo inversor de origen italiano, cuyo representante legal es uno de los principales acusados, Nobile Capuani. El inversor se hacía cargo de la gestión económica y deportiva de los clubes prometiendo asumir deudas, reforzar la plantilla y mejorar el cuerpo técnico sin coste para la entidad. En el caso del Eldense, el fondo italiano asumió el control del club el 2 de enero de 2017 con el compromiso de hacerlo competitivo en Segunda B.

Noticia publicada por INFORMACIÓN en 2018 a propósito de este caso. / INFORMACIÓN

La Fiscalía sostiene que el inversor fichó prácticamente a toda la plantilla y contrató a los responsables del cuerpo técnico, entre ellos un entrenador italiano Filippo Vito di Pierro que actuaba a través de su segundo, también acusado, Francisco Ruiz Casares. Ambos, siempre según el ministerio público, obedecían las directrices del empresario italiano y daban órdenes concretas a determinados futbolistas para predeterminar los resultados de los encuentros.

La investigación concluye que fueron manipulados al menos cinco partidos consecutivos del Eldense, todos ellos saldados con derrotas del equipo alicantino. El amaño incluía acuerdos sobre el número de goles que iba a haber en cada encuentro, resultados al descanso y al final del partido, las diferencias entre los marcadores o incluso la concesión de penaltis, variables habituales en los mercados de apuestas.

Entre los acusados figura también un jugador del Eldense, Nico, y su hermano, quien presuntamente actuaba como enlace para contactar tanto con compañeros de equipo como con futbolistas de clubes rivales. Este último se encargaba de proponer los amaños y gestionar las apuestas, aprovechando su conocimiento del funcionamiento de las plataformas de juego. La investigación apunta a que ambos intentaron también montar por su cuenta su red de apuestas.

La Fiscalía relata que en los vestuarios y durante los partidos se escuchaban comentarios entre jugadores de ambos equipos sobre «cómo había que jugar» para alcanzar el resultado pactado. En algunos casos, se ofrecieron cantidades que oscilaban entre los 1.000 y los 50.000 euros a repartir entre los futbolistas implicados.

Noticia publicada en la edición impresa de INFORMACIÓN. / INFORMACIÓN

Los cinco partidos bajo sospecha