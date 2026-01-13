Un testigo en el juicio del Eldense: "Decid la verdad, que esto está amañado"

Segundo día del juicio por el caso del supuesto amaño de partidos el Eldense en 2017. Uno largo, puede que demasiado. Poco más de siete horas de declaraciones de testigos que, obligados a decir la verdad, respondieron a las cuestiones planteadas por los distintos letrados y el ministerio fiscal, reviviendo con ello uno de los episodios más negros de la centenaria historia del Deportivo, ese que colocó al club del Medio Vinalopó en el escaparate mundial por una razón denigrante y, si llega a demostrarse, también delictiva.

Por el Juzgado de lo Penal 1 han desfilado en esta segunda vista el inspector encargado de la investigación iniciada tras la primera denuncia; quienes la interpusieron, David Aguilar y Manu Guil, presidente y vocal, respectivamente, de la gestora que cedió el control de la entidad a Nobile Capuani; Alfonso Ortuño, el máximo dirigente que cerró el acuerdo de gestión con el inversor italiano (y luego dimitió desbordado por la situación generada); el futbolista José Javier Amat; y el director del departamento de Integridad y Seguridad de la liga en el momento de los hechos juzgados, Alfredo Lorenzo.

Los acusados presentes en la sala, en el banquillo, a la derecha, antes del comienzo de la segunda vista. / Alex Domínguez

Todos coincidieron en señalar las irregularidades vividas en aquel periodo bajo la tutela de Capuani, señalado como el cerebro de la trama en el escrito de acusación, aunque, como trató de hacer notar reiteradamente la defensa de los seis acusados, sin aportar pruebas concluyentes, algo que, como recordó en varias ocasiones la jueza Teresa María Belmonte Cabrera, no les correspondía a los testigos, que estaban citados para responder preguntas bajo juramento de no mentir. Los otros dos nombres que figuraban como investigados en la instrucción, Nicola Muratore y Hugo Leonardo de Marchi, han sido excluidos de la causa por la fiscalía.

En el transcurso de la sesión, en varias ocasiones, los representantes legales de los acusados deslizaron en sus intervenciones que todo el caso puede estar sustentado en el deseo de la gestora de librarse de la gestión de Nobile Capuani empleando maniobras "espurias" que valieran para incriminar a su representado a modo de venganza.

La figura de Cheikh Saad

La sucesión de testimonios arrancó con quien tutelaba la comisaría de Elda en abril de 2017, que es cuando Aguilar y Guil ponen en conocimiento de la policía lo que ambos consideraban hechos delictivos, el supuesto amaño de cinco partidos y la presencia de firmas falseadas en los contratos de los jugadores fichados bajo el mandato de Capuani.

El expresidente se emocionó en un momento de su alocución al rememorar lo padecido. Explicó que observó "cosas que no eran normales", y que al preguntar a los futbolistas, estos le fueron narrando todo lo que estaba ocurriendo y que se recoge en los diferentes informes y atestados elaborados por la Policía, señalando directamente a Nico Cháfer, uno de los encausados, como la persona a la que los testimonios de algunos integrantes del vestuario apuntaban como instigador del supuesto fraude en las apuestas y el arreglo de los resultados con los rivales.

Para ello, el agente citado en primer turno rememoró capturas de chats de whatsapp aparentemente creados por Cháfer en los que se trataban los amaños aireados públicamente, entre otros, por Cheikh Saad, que también grabó audios que puso en manos de la autoridad policial y que valieron para arrancar un proceso que acabó con numerosas detenciones... y muchísimo revuelo mediático a nivel nacional.

Noticia del caso publicada por INFORMACIÓN con Cheikh Saad como protagonista. / INFORMACIÓN

El inspector explicó que, entre los futbolistas a los que tomaron declaración (uno de ellos el mauritano, que no dudó en acudir a las empresas informativas para denunciar los posibles amaños y las disputas entre los que estaban a favor y quienes se oponían frontalmente a adulterar los resultados), se contó como Nicolás Chafer ofreció formar parte del hipotético hecho delictivo pidiendo dinero para apostar y que, si no se tenía en ese momento, su hermano Jesús, también inculpado en esta causa, se lo podía adelantar siempre que se garantizara que el futbolista iba a favorecer el resultado, es decir, que contribuyera a que la maniobra acabara bien.

También declaró que, según le explicaron en comisaría integrantes de la plantilla del Eldense presentes en Cornellà —uno de los cinco encuentros bajo sospecha— los propios rivales mostraron su indignación sobre el césped porque algunos del Deportivo no estuvieran facilitando su victoria tal y como había acordado.

Firmas falsas, lágrimas y papel mojado

Tras él, David Aguilar relató como al descanso del Barça B-Eldense, que él presenció con su hijo en el palco del Miniestadi, bajó enfadado al vestuario para pedir explicaciones y que quien ejercía como entrenador (sin licencia), Filippo Di Pierro, le impidió el paso. El testigo describe que oyó gritos, discusiones entre jugadores y que alguien exclamó en medio de ese tumulto: "Decid la verdad, que está todo amañado". En ese momento el marcador era de 8-0 favorable a los blaugranas.

Entrevista concedida en su día a INFORMACIÓN por el abogado José Miguel Esquembre. / INFORMACIÓN

Aguilar aclaró que el contrato con el fondo inversor italiano "se incumplió desde el minuto cero" y que eso le puso sobre aviso. Que luego llegaron las "cosas raras" que sucedían dentro y fuera del campo, la cantidad desorbitada de jugadores que vistieron la camiseta azulgrana con Capuani, "cerca de 50 en tres meses" y como algunos de ellos se usaban para hacer algo muy concreto en un partido y ya nunca más volvían al equipo.

Cuando la gestora reclamó los contratos de los futbolistas que acudían a ella para denunciar incumplimientos de los mismos, se encontraron con que nadie se los daba, así que se los solicitaron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que, en ese momento, fue cuando descubrieron que llevaban impresa, en algunos casos, firmas que no eran ni la del propio Aguilar ni la de Alfonso Ortuño, que eran quienes debían rubricar las inscripciones y los vínculos laborales.

Alfonso Ortuño declarando por videoconferencia como testigo. / INFORMACIÓN

Dinero en efectivo siempre... y pegado al cuerpo

Curiosamente, los dos presidentes recordaron en la sala que nunca hablaron en persona con Nobile Capuani, que siempre mediaba entre ellos el "abogado de Elche" —así se referían a él—, que es José Miguel Esquembre, que está presente en el juicio en calidad de defensor del entrenador Filippo di Pierro. Ortuño, que compareció por videoconferencia ni siquiera reconoció al letrado cuando este le interpeló en su turno de preguntas.

El ministerio fiscal ha decidido no obligar a Esquembre a prestar declaración pese a su posible conocimiento de todo lo ocurrido, dado que lo vivió muy en primera línea, para que no se pueda incurrir en conflicto alguno que pueda utilizarse para invalidar el proceso. Tanto Ortuño como Aguilar dijeron que quien es señalado como cerebro de la supuesta trama por la acusación, era quien tomaba todas las decisiones, "aunque su nombre no figuraba en ningún papel".

Alfonso Ortuño no reconoció a José Miguel Esquembre cuando este le preguntó en el juicio a pesar de ser el letrado a quien el expresidente se refería en todo momento como único interlocutor con el que tuvo contacto en la etapa de Capuani en el Eldense y que ahora ejerce la defensa de Filippo di Perro, el entrenador que operaba usando la licencia de Francisco Ruiz porque el italiano de ella

En el turno de Manu Guil, entonces vocal de la gestora, que ha sido presidente, jugador y director deportivo del Eldense, ahora al frente de la parcela técnica del CD Tenerife, líder destacado en el grupo 1 de Primera RFEF, se contó un episodio llamativo. Él, en vista de la acumulación de impagos y de que, debido a ello, los miembros de la gestora estaban adelantando dinero de su propio bolsillo, se empeñó en reunirse con Capuani cara a cara, algo que no había podido hacerse nunca hasta entonces.

Cerró con Esquembre una reunión en un local de restauración de La Explanada de Alicante y allí se personó finalmente el dirigente transalpino, quien, en un momento de la discusión, ante la insistente demanda de liquidez de Guil, se acabó levantando la ropa para mostrar fajos de dinero adheridos a la tela con cinta adhesiva para demostrar con ello que disponía de músculo financiero.

Noticia publicada en la edición impresa de INFORACIÓN en junio de 2017. / INFORMACIÓN

Los tres integrantes de la gestora indicaron que Capuani operaba en el club sin cuenta bancaria propia o del aparente fondo inversor, y que tampoco les constaba que existiera ningún CIF, ni siquiera la personalidad jurídica de dicho fondo... Todo, según ellos, se centralizaba en la figura de Capuani, "que solo manejaba efectivo" aunque, como lamentaron ante la jueza "nunca puso el dinero que nos prometió para que le cediéramos el control total del club". "De su bolsillo apenas salieron 1.500 euros, y los puso al principio de llegar", sustanció Aguilar.

Daños incalculables a la reputación

Ortuño, Aguilar y Guil redundaron en el daño económico y reputacional provocado al CD Eldense por la gestión de quien es tomado como el cabecilla de la presunta trama en el amaño de partidos, falsedad documental y apuestas ilícitas para obtener lucro personal, que son los delitos por los que se juzga a los seis acusados y por los que se enfrentan a dos años y medio de cárcel en vía penal. Tanto LaLiga como la RFEF y el propio club se reservan el derecho a reclamar por la vía civil la reparación económica en caso de sentencia condenatoria.

Explicaron la situación precaria en la que quedó la entidad, que ya atravesaba dificultades serias, que fueron las que propiciaron la entrada de los inversores italianos, que se presentaron como salvadores de un proyecto que ya hacía agua deportiva y financieramente cuando ellos tomaron el control. "Perdimos dinero, el club se quedó en la ruina y ningún futbolista quería fichar con nosotros después de todo lo sucedido", recordaron.

Llegada al juzgado de Benalúa de Maiky acompañado por su abogado, Juan Bautista Díaz Corcuera. / ALEX DOMINGUEZ

Guil desveló que uno de los motivos que activaron las alarmas fue el que le dio un futbolista que le contó que Capuani le había pedido "15.000 euros para comprar acciones" del Deportivo, que no disponía de ellas al no ser una Sociedad Anónima Deportiva. A ello sumó otro procedimiento inusual: "Le pedían dinero a los futbolistas para que pudieran ser inscritos y jugar".

Las defensas recalcaron, tras estos testimonios, que todo estaba fundamentado "en dimes y diretes" y que nadie aportaba ni cálculo de daños objetivo ni prueba concluyente alguna que avalara la gravedad de la acusación, apoyada desde un primer momento en lo que contaban los integrantes del vestuario a la directiva que finalmente terminó presentando la denuncia que ha desembocado en esta vista interminable tras la investigación policial y la instrucción del proceso en el juzgado.

Las supuestas anomalías en las apuestas

En último turno, casi seis horas después del comienzo del segundo día de juicio, declaró por videoconferencia Alfredo Lorenzo, ahora trabajando para la UEFA, pero en el momento de los hechos enjuiciados, director del departamento de Integridad y Seguridad de LaLiga. Policía de profesión, los informes de este especialista son una parte mollar de la causa, dado que es él quien, a través de sus análisis, sustenta las irregularidades que según la acusación, se cometieron en las casas de apuestas por los seis investigados, que, como se contó durante la vista, primero eran con todos ellos yendo de la mano en la misma dirección, pero que acabó, según los testimonios, con Capuani por un lado y los jugadores por otro hasta el punto de que en el encuentro en el Miniestadi unos fiaron su apuesta a llegar perdiendo por más de 5 goles al descanso (8-0 fue el resultado en la primera mitad) y otros por más de 11 tras el pitido final (el marcador fue 12-0).

Alfredo Lorenzo enunció que saltaron todas las alarmas en LaLiga tras ese resultado "absolutamente inusual" y que, a partir de ahí, él personalmente inició todas las pesquisas para elaborar informes sustentados en el análisis de los datos facilitados por las casas de apuestas de régimen regulado y el escrutinio minucioso de fuentes abiertas (publicaciones en redes sociales, prensa, medios de comunicación, ruedas de prensa anteriores y posteriores a los partidos, incluso declaraciones realizadas de forma espontánea en torno a este caso cuando aún no se había destapado).

El segundo entrenador Francisco Ruiz, junto a su letrado Antonio Relaño de Hoces. / Alex Domínguez

Y precisamente a eso se acogieron las defensas para tratar de desacreditar sus conclusiones, al hecho de que las esas fuentes abiertas no son fiables porque no son fuentes irrefutables ni periciales. Aun así, el director de integridad, que reiteró que con Capuani ya estaban sobre aviso porque su nombre figuraba dentro del caso 'Dirty Soccer' (con el que la justicia italiana investigó amaños en el calcio y en el que se implicó la Europol), y en el estudio de las imágenes de los partidos bajo sospecha en las que se podía ver a parte de esos 50 futbolistas que entraron y salieron del Deportivo en aquellos meses participando activamente en jugadas que resultaron clave para la obtención de los resultados, que, como recalcó, "siempre eran la derrota del Eldense".

Comienzo del juicio por el posible amaño de partidos del Eldense /

"20.000 euros a repartir"

Este miércoles, tercer episodio de un juicio que, si mantiene el guion original, quedará visto para sentencia el viernes. En esta ocasión con actores fundamentales como Cheikh Saad, Alberto Carbonell y Juan Luis Sucunza, que fueron fundamentales con sus revelaciones para destapar esta posible trama delictiva. Este martes, en la rueda de testigos, ya estuvo presente uno de los componentes de aquel vestuario, José Javier Amat. El central señaló a Nico Chafer directamente, diciendo que fue él quien, en un entrenamiento, le propuso participar en una de las operaciones, ofreciendo "20.000 euros" como botín a repartir "si perdíamos al descanso y al final" del partido frente al Ebro, mencionando al hermano del jugador, otro de los acusados, como mediador para cerrar la operación.