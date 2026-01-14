Un exjugador del Eldense en el juicio por los presuntos amaños: "Capuani nos dio una 'masterclass' de apuestas deportivas"

El juicio por los presuntos amaños del Eldense en la temporada 2016-2017 ha llegado a su tercera vista. En esta jornada, hasta siete futbolistas de aquella plantilla del Deportivo han prestado declaración en el Juzgado Nº 1 de lo Penal de Alicante, además del entonces delegado de campo Vicente Soler y el fisioterapeuta José Luis Sukunza. Una vista en la que, por tanto, salió a relucir el testimonio de lo que se vivió desde dentro de la plantilla.

En calidad de testigos, y por tanto, obligados a decir la verdad, fueron preguntados sobre lo que, hace ya mucho tiempo, tanto como ocho años y medio, dijeron en sede policial y judicial cuando estalló este caso, asociado a una de las épocas más sombrías del club del Pepico Amat. Los futbolistas alicantinos Guillermo Smitarello "Guille" y Alberto Carbonell, ambos defensas centrales, y el delantero Adrián García "Tabala" fueron, en ese orden, los primeros en tomar la palabra.

Hasta tres ofertas

Guille sostiene que recibió hasta tres proposiciones para participar en amaños. La primera la habría formulado Nobile Capuani, representante del fondo inversor italiano que tomó el control de la faceta deportiva y financiera del club entre enero y abril de 2017, acusado en este proceso. Capuani le habría llamado a su despacho antes de la visita al Villarreal B, segundo de los cinco partidos investigados, para ofrecerle 1.500 euros al futbolista si este defendía con menos intensidad a fin de provocar un resultado predeterminado.

En esta tercera vista declararon los futbolistas Guille, Carbonell, Tabala, Mendy, Cheikh, César Rodríguez y Siro López, así como el delegado de campo Vicente Soler y el fisioterapeuta José Luis Sukunza

La segunda tentación llegó, según declara Guille, vino de boca de su compañero de equipo Nico Chafer, que en la semana previa del Cornellá-Eldense le habría ofrecido a él y a otros jugadores como Carbonell, Emmanuel Mendy y Michael Fernández "Maiki" la posibilidad de ganar entre 30.000 y 50.000 euros y repartírselos mediante apuestas deportivas, de las que se encargaría su hermano, Jesús Chafer.

"Nico nos dijo que su hermano se dedicaba a amañar partidos y que podíamos ganar un dinero", ha declarado Alberto Carbonell. Lo único que tendrían que hacer los jugadores, que eran de los mejores de aquel penoso Eldense, era predeterminar un resultado. Esta oferta se les presentó en persona, en una reunión improvisada en el punto de encuentro en San Vicente del Raspeig desde el que habitualmente cogían un coche a Elda, y también por un grupo de Whatsapp.

"Menús" por Whatsapp

"En el grupo se hablaba del menú de una comida, y al principio eran 30 euros, que eran 30.000", ha explicado el defensor alicantino para referirse a la jerga que los hermanos Chafer habrían utilizado para comunicarles la ilícita propuesta. Carbonell sostuvo la misma versión que Guille y Mendy sobre estos hechos, y los tres aseguran que se rehusaron, mientras que Maiki habría sido el único que "dijo que él veía bien el menú que había". Tanto Maiki como los hermanos Nico y Jesús Chafer son acusados en este juicio, al igual que los entrenadores Filipo del Pierro y Fran Ruiz.

La tercera proposición de amaño habría partido, de nuevo, de Capuani, quien se citó con el entonces entrenador Filippo di Pierro, también acusado, y con varios jugadores de la plantilla en Alicante. En aquel encuentro, producido la semana posterior al partido de Cornellá y a pocos días de recibir en Elda al Gavá, estaban presentes Guille, Carbonell, Nico Chafer, Hans Mulder y Nicola Muratore. Ahí, según señala Guille Smitarello, "Capuani dio una 'masterclass' de apuestas deportivas", versión que corrobora Carbonell, quien añade que les dijo que "en Italia se amañaban partidos hasta en Primera y que era muy fácil", tras lo cual, con sorna, les preguntó: "¿Entonces qué? ¿contra el Gavá 0-2?".

Asimismo, señalan que en ese encuentro el inversor italiano tuvo un bronco enfrentamiento con Nico Chafer por los intentos de amaño. Lo cierto es que en el partido de Cornellá, tanto Chafer como Guille y Carbonell quedaron fuera del once inicial, hecho que presuntamente se explicaría porque el rumor de las proposiciones de esa semana habría llegado a oídos de Capuani.

Irregularidades en Cornellá

Tanto Tabala como otro futbolista de aquel Eldense, César Rodríguez, coinciden en que durante el partido de Cornellá, que ganaron los locales 3-1, con tres penaltis, jugadores contrarios les llegaron a recriminar sendas ocasiones de gol que tuvieron. "Un jugador me reprochó que por qué tenía intención de meter gol", ha rememorado Tabala, para añadir que entró "al vestuario para pedir explicaciones, nos sacan a una salita con Cheikh y jugadores del Cornellá, y nos explican que el partido estaba pactado".

Cheikh Saad, quien fue de los primeros en denunciar públicamente los presuntos amaños en abril de 2017, no mostró mucha intención de declarar en esta vista, pues repetidamente aseguró no recordar los hechos. Sin embargo, este delantero de origen mauritano figura en varias de las testificales de la jornada. Guille recuerda que tras la goleada 12-0 contra el Barça B, Cheikh fue a interpelarlo por "venderse", tras lo cual le llevó al autobús donde había dos individuos con un móvil y señalando que tenían pruebas de los supuestos amaños.

Cheikh Saad, quien fue de los primeros en denunciar públicamente los presuntos amaños en abril de 2017, no mostró mucha intención de declarar en esta vista, pues repetidamente aseguró no recordar los hechos

El fisioterapeuta José Luis Sukunza, por su parte, recuerda que fue recibiendo una sucesión de rumores y observando irregularidades. Primero, Guille le confesó su versión sobre el primer ofrecimiento que recibió de Capuani. Luego, después del partido en Cornellá, el excapitán Antonio Cañadas le habría dicho que "los italianos habían dado 1.000 euros a cada jugador del Cornellá".

Pero "aparte de los rumores, fue el partido del Barça el que hace que todo salte por los aires", pues asegura que el resultado era prácticamente imposible, por lo cual decide contarle al presidente del club, David Aguilar, que estaba "pasando algo muy grave". Sukunza, además, corrobora la escena de Cheikh junto a dos personas al lado del autobús que acusaban el amaño al finalizar el encuentro.

Por otra parte, todos los futbolistas que declararon aseguran haber llegado al club contrato mediante, con retribuciones salariales pactadas, si bien casi todos sufrieron retrasos en los pagos. En otro orden de ideas, los letrados de los acusados insistieron en preguntar por la asistencia de los testigos a una reunión producida en Elda antes de la visita a Barcelona que mantuvieron varios futbolistas españoles de la plantilla con el presidente de la gestora del Eldense, David Aguilar, y sobre si se buscó incriminar a "los italianos" en esta presunta trama de amaños, de forma instrumental para echarles del club.

Filipo del Pierro y Fran Ruiz

Los dos entrenadores, el italiano sin carnet y su segundo español, que sí contaba con el documento, han salido relativamente bien librados de las testificales de esta tercera jornada. Solo Mendy dijo que Fran Ruiz le trasladó, antes del partido contra el Barça B, que "Filippo le dijo que el partido estaba amañado y que el presidente (en referencia a Capuani) quería saber cuánto dinero quería para dejarme perder".

Sin embargo, todos los integrantes de la plantilla que fueron preguntados denostaron los métodos de entrenamiento, mientras que Carbonell señaló que "Filippo era la mano derecha de Capuani, no tenía conocimientos" y que "Fran Ruiz ponía el carnet de entrenador".

El proceso se reanudará este jueves a las 9:30 y concluirá el viernes, cuando se espera que declaren todos los acusados, una vez se hayan presentado los informes periciales.