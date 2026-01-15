Las defensa de Capuani habla de un ardid de "los españoles" para echar a "los italianos" del Eldense

El juicio por los supuestos amaños del Eldense en 2017 se acerca a su final. En la cuarta sesión, celebrada este jueves en el juzgado número 1 de lo Penal de Alicante, se realizaron las últimas cinco testificales del proceso. El primer turno para declarar fue de José Sánchez, jugador del Eldense en la etapa investigada, aunque fuera del césped por causa de una lesión durante aquellos meses.

Hombre cercano al grupo de Guille, Carbonell, Tabala y el acusado Maiki, estuvo presente en la reunión celebrada en San Vicente del Raspeig donde los también acusados Nico Cháfer y Jesús Cháfer (a quien dice solo haber visto en este encuentro) les habrían propuesto ganar dinero mediante apuestas deportivas sobre un resultado predeterminado. En el juicio, Sánchez ha declarado que en una llamada telefónica posterior Nico le dijo que "no se iba a hacer nada", en referencia a la propuesta de amaño, y que él estuvo ajeno al asunto por estar "planificando su boda".

Sánchez, por otra parte, ha negado haber recibido proposiciones ilícitas de Nobile Capuani, representante del grupo inversor italiano, y el entrenador que trajo consigo, Filippo di Pierro, ambos acusados también en este proceso. El futbolista, sin embargo, fue interrogado por la defensa de Capuani con respecto a mensajes extraídos del móvil intervenido de Maiki. El motivo fue la reunión que tuvo lugar en Elda entre David Aguilar, presidente de la gestora del club, y varios futbolistas de la plantilla, justo dos días antes de la goleada en campo del Barça B.

La reunión de "los españoles" con David Aguilar

Sánchez ha asegurado no recordar detalles de la reunión, que sí se habría producido y a la que él habría convocado a otros compañeros. Incluso no recuerda si a ella asistieron exclusivamente españoles, como le preguntó la defensa de Capuani, que sostiene la tesis de que en ella se tramó un ardid para desbancar a los inversores italianos del club. Lo que sí reconoció Sánchez, ante la lectura de varios mensajes de whatsapp que recibió y escribió en aquella época, es que entre los futbolistas españoles había descontento con Capuani, el entrenador y los deportistas que trajo consigo.

Asimismo, de grupos de Whatsapp en los que figuraban Maiki, Sánchez y otros miembros de la plantilla, entre ellos Guille, Carbonell y Tabala, se recogía que hablaban abiertamente de apuestas sobre el propio Eldense, e incluso varios jugadores le recriminaron a Carbonell que marcase el gol del empate en el Eldense 2- Ebro 2, primero de los cinco partidos investigados, pues les hizo perder sus apuestas.

Preguntado por el rol de Filippo di Pierro, Sánchez negó haber recibido de él cualquier instrucción de dejarse perder. Lo mismo de Fran Ruiz, segundo de Di Pierro y también acusado por los presuntos amaños.

Un exrepresentante y Cañadas solo recuerdan rumores

El siguiente testigo, Sergio Moralo, fue el agente del futbolista David Azin, quien según los testimonios del miércoles habría sido el objeto de una estruendosa bronca de Capuani en el descanso del partido contra el Gavá. Preguntado Moralo sobre si estaba al tanto de amaños en ese encuentro o en la visita al filial culé, el exrepresentante ha explicado que Azin le comentó que "había visto a jugadores reunirse con Capuani en el hotel de Barcelona", entre ellos Nico Cháfer y Maiki o el "portero italiano", en referencia a Alessandro Zanier.

Sin embargo, ha dicho no conocer el contenido de esa reunión que mencionó su representado, y tampoco le consta que se produjesen efectivamente los amaños.

Para continuar aclarando el caso, declaró Antonio Cañadas, capitán del equipo que se marchó al Lorca en coincidencia a la llegada de Capuani, pero siguió manteniendo relación con miembros de la plantilla y en particular con el fisioterapeuta José Luis Sukunza. Fue Cañadas quien, tal como aseveró Sukunza en la sesión del miércoles, le advirtió por mensaje de whatsapp que había rumores de amaño en el Cornellá 3- Eldense 1.

Antonio Cañadas, en un partido de la temporada 2016-17 antes de abandonar el club en enero. / DAVID CANTERO

"El conocimiento me llega de conversaciones que escuché en el vestuario del Lorca" y que, ultimadamente, sería información proveniente de Cornellá. Cañadas ha admitido que en base a elucubraciones dijo a Sukunza que los italianos habían "apostado a resultado fijo" en aquel encuentro y que le habrían dado 1.000 euros a cada futbolista del club catalán. Por otra parte, el excapitán excusa a Capuani de haberle hecho cualquier tipo de ofrecimiento, y solo se remite que, a la llegada de los transalpinos al club, desde el Jumilla, club que estuvo ligado con ellos, le habrían dicho que "no eran trigo limpio".

De aquel vestuario del Cornellá solo ha declarado Marcos Pérez de Arcos, quien entró de suplente en el partido investigado y que asegura no recordar si hubo acusaciones extrañas de sus compañeros a los jugadores del Eldense ni peleas en el vestuario rival, como señalaron los testigos en la tercera sesión. Además, afirma que nunca le han ofrecido nada en relación a amaños.

La línea de investigación de la Policía

La última testifical fue de un inspector de la Policía Nacional que trabajó en un atestado y un informe del caso, este último datado en febrero de 2018 y utilizado para pedir a la Justicia intervenciones telefónicas. El agente ha resumido que la línea de investigación, severamente cuestionada por algunas defensas, que incluso la calificaron de "etérea", apuntaba a dos organizaciones criminales paralelas, una encabezada por Capuani y en la que Di Pierro era ejecutor, y otra denominada "asiática", en la que Nico Cháfer junto a Maiki como "mano derecha" habrían operado a la sombra de un entramado asiático que el informe no llega a desvelar.

El policía, a la pregunta de por qué no se investigó a Carbonell y Guille, en su momento imputados y sobreseídos, pese a constar que realizaban apuestas y lo discutían en grupos de mensajería, ha explicado que "de las conversaciones se infirió que ellos simplemente aceptaban proposiciones de amaños en función de si les venía bien", aunque se demostró "que los jugadores apostaban a sus propios partidos".

Recorte de INFORMACIÓN del 4 de noviembre de 207, sobre la exculpación de Carbonell y Guille. / INFORMACIÓN

Por otra parte, la defensa de Capuani citó una conversación que este sostuvo con Di Pierro tras los partidos de Cornellá y Gavá donde le exigió "un plan deportivo" y mostró su intención de "eliminar las larvas", en referencia a integrantes díscolos del vestuario. Sin embargo, para los responsables del informe policial "los indicios hacia Capuani eran mucho más fuertes que los que había a favor de él", que el inversor italiano "estaba bastante dispuesto a liderar una organización criminal", y argumenta que esa conversación se produjo "una vez rota la relación entre la directiva (de Capuani) y los jugadores".

De las conversaciones intervenidas no se extrae constancia ni de que Jesús Cháfer fuese un experto en apuestas, ni de que Capuani instruyese a Filippo. El nombre del segundo entrenador, Fran Ruiz, apenas fue mencionado en toda la sesión. Otro punto que ha sido constantemente preguntado por la Fiscalía, la Liga y las defensas de Capuani y Filippo ha sido referente a la situación contractual y la remuneración salarial de los jugadores del Eldense e incluso del resto de aquella extinta Segunda B, que al menos en el caso de los testigos efectivamente se produjo de forma profesional.

Este viernes está prevista la última sesión del juicio, al que solo le falta la presentación de un informe pericial caligráfico antes de pasar a las declaraciones de los acusados y la presentación de conclusiones de las cuatro acusaciones y las seis defensas, tras lo cual el asunto quedará visto para sentencia.