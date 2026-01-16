Nico Cháfer y Capuani lo niegan todo en la última sesión del juicio por los presuntos amaños del Eldense

Visto para sentencia. Tras una extensa sesión que abarcó prácticamente todo el día, el juicio por los presuntos amaños del Eldense ha concluido a nueve años de las primeras diligencias. En el proceso se enjuicia a Nobile Capuani, inversor italiano que tomó el control del Eldense entre enero y abril de 2017, Filippo di Pierro y Fran Ruiz, entrenadores que trajo a la entidad, así como los jugadores Maiki, Nico Cháfer y su hermano Jesús Cháfer. A todos se les imputa el delito de corrupción en los negocios por su participación en el presunto amaño de cinco partidos de Segunda B, y en añadido a Capuani el de falsedad documental.

Los seis acusados declararon en esta última sesión, empezando por los dos italianos, que tuvieron problemas a la hora de entenderse con la sala por varias imprecisiones del traductor jurado. Capuani negó haber realizado "ninguna oferta" a al jugador Guille Smitarello para que le ayudase a amañar el Villarreal B-Eldense. El testimonio directo de este futbolista, cabe recordar, es una de las bazas de las acusaciones.

Los acusados hablan

Sobre la exclusión de Guille, Carbonell y Nico Cháfer del partido de Cornellá, asegura que le llegaron rumores de "cosas feas" relacionadas a estos jugadores. Por ello, según su versión, dio luz verde a Di Pierro para sacarlos del once en aquel encuentro, a los días realizó una llamada a toda la plantilla reunida en el vestuario y posteriormente en esa semana se reunió en Alicante, tal y como han contado otros testigos, con Hans Mulder, Nicola Muratore, Filippo di Pierro, Nico Cháfer y los alicantinos Guille y Carbonell.

Los acusados Jesús Cháfer, Fran Ruiz, Nico Cháfer y Maiki, en primera fila y del frente al fondo. Capuani y Di Pierro declararon telemáticamente. / Pereira

Solo que, a diferencia de lo atestiguado por los centrales alicantinos, quienes narraron el miércoles que Capuani les dio una "masterclass" de apuestas deportivas y les insinuó el resultado del partido de ese fin de semana contra el Gavá, el italiano ha declarado que tan solo buscó "aclarar" los rumores que pululaban sobre el Eldense.

En cuanto la acusación de falsificar la firma del presidente de la entidad, Alfonso Ortuño, para firmar tres contratos de jugadores, según atestiguó el propio directivo eldense y apuntan dos informes periciales, Capuani afirmó que él estaba autorizado por contrato a fichar y despedir jugadores y que "siempre" firmaba con su propio nombre.

El entrenador italiano, Filippo di Pierro, asegura que las alineaciones las hacía él junto a su segundo, Fran Ruiz, y que él avisó a Capuani de que se produjo la reunión de David Aguilar con jugadores españoles del club a dos días de la goleada en Barcelona, encuentro que la defensa del inversor utiliza para cimentar su tesis de que todo el caso es producto de un complot para expulsar a los italianos del Eldense. Di Pierro va más allá y sospecha que "detrás de la debacle contra el Barça B estaba aquella reunión".

Fran Ruiz, por su parte, rememoró que empezó a ver los problemas cuando Capuani le llamó en la concentración previa al partido de Cornellá para que se citara con el ex agente Sergio Moralo y que este le contase que Guille, Nico Cháfer y Carbonell querían amañar ese encuentro. Es, por tanto, Ruiz el que acaba poniendo en alerta a Di Pierro, y a través de este a Capuani. Tras ello, Ruiz, que solo estaba en Elda desde el jueves hasta el día de partido, fue ajeno a los acontecimientos hasta que Mendy, quien fue representado suyo, le pasó un pantallazo de una conversación sobre Amaños con Nico Cháfer.

Su papel delictivo, según algunas de las acusaciones, se circunscribiría a que, tras ese momento, Capuani le habría hecho una encerrona en el Meliá de Alicante para decirle que sospechaba de Mendy y que debía trasladarle "cuánto quería" para hacerse a un lado. Luego, en Barcelona, se reúne con el futbolista y le traslada el mensaje, al que añade su interpretación de que "el partido estaba amañado".

Finalmente, los hermanos Nico y Jesús Cháfer negaron todas las situaciones en las que les involucran otros testigos. Nico valoró como falso el testimonio de su excompañero Joseja Amat, que le acusaba de ofrecerle hasta 20.000 euros por la manipulación del Eldense-Ebro, así como también negó haber creado el grupo de whatsapp con otros jugadores para proponer amaños o haberles convocado presencialmente en las cercanías del Parque de Bomberos de San Vicente del Raspeig para discutir el tema en presencia de su hermano Jesús.

Reconoce, eso sí, la reunión con Capuani y otros compañeros en Alicante tras la derrota en Cornellá y que el inversor sospechaba de Carbonell, Guille y él, pero niega la "clase" sobre apuestas que refieren los otros dos testigos. Jesús Cháfer, por su parte, ha presentado como coartada a su participación en la reunión de San Vicente que él, entonces militar, hizo guardia ese día, 17 de marzo, y tras salir fue a celebrar Fallas, por lo que no pudo viajar a la localidad alicantina.

Maiki, finalmente, negó su participación en los hechos y señaló que los fallos que costaban goles "normalmente venían por la defensa", con Guille y Carbonell como pareja de centrales habitual.

Conclusiones enfrentadas

Al finalizar la vista oral, las partes presentaron sus informes finales y, justo antes, sus modificaciones a las conclusiones provisionales. La clave de las conclusiones de las acusaciones, como defendió el Ministerio Fiscal y la acusación de la Liga, está en que, siguiendo la jurisprudencia del Supremo sobre el caso Osasuna, este delito de corrupción entre particulares, tipificado por el artículo 286 bis, apartado 4, del Código Penal, es un delito de "mera actividad y consumación anticipada en el ofrecimiento y aceptación".

Las proposiciones de Capuani y Cháfer, recogidas en los testimonios directos de Guille Smitarello, Joseja Amat, Carbonell, Mendy y el propio Fran Ruiz, ya implicarían la comisión del delito, según sostienen las acusaciones. Además, aseguran sostenerse en las conversaciones de whatsapp intervenidas, el testimonio policial del inspector jefe de la UDEF y grabaciones como la publicada en medios de Nico Cháfer en Cornellá u otra realizada por Cheikh Saad tras la goleada de Barcelona.

Las defensas, al tratarse de seis acusados, han utilizado argumentos específicos para cada uno. Sin embargo, todas pidieron la absolución, y el argumento el empleado por el letrado de Capuani sobre el complot de David Aguilar (a quien acusa de falso testimonio), Manu Guill y "los españoles" para echar a su representado ha sido una idea recuperada por varios de los abogados defensores. "El único grupo criminal es el de Elda", llegó a decir en referencia a Aguilar y Guill.

El letrado de Di Pierro señala que ningún jugador haya testificado que su representado les "indicase nada", y se suma a la tesis de que Guille, Carbonell y José Sánchez conspiraron para echar a los italianos. El otro punto que intentó apuntalar a lo largo del juicio este letrado y el de Capuani es que la Segunda B no era una "competición de especial relevancia económica", discutido por las acusaciones dado que todos los testigos futbolistas aseguran que percibían retribuciones o por la preexistencia en 1989 de un convenio colectivo para la categoría.

La defensa de Fran Ruiz se limitó a argumentar que el papel de este acusado fue el de informar de lo que sucedía a Mendy, sin dolo ni actividad corruptora. El letrado de Maiki insistió en "falta de garantías procesales" durante el juicio, defectos de forma que, si así lo entiende, le servirán para recurrir la sentencia en caso de ser contraria a su representado. Además, solicita la atenuante de delaciones indebidas para estas seis personas que llevan ya casi nueve años esperando a la Justicia.

Finalmente, el abogado de Jesús Cháfer considera que el informe de la UDEF no da por acreditada la actividad delictiva ni su continuidad y valor como contradictorios los testimonios de "los únicos apostadores confesos y habituales", en referencia a Guille, Carbonell y José Sánchez. El letrado de Nico Cháfer, por otro lado, plantea que hay ausencia probatoria contra su defendido y falta de especifidad en testimonios como el de Joseja Amat.

Piden hasta 300.000 euros de multa para Nico Cháfer

La Fiscalía ha retirado la petición de multa al entender que no se pudo acreditar el beneficio económico obtenido por los acusados, y ha cambiado la consideración de Fran Ruiz de autor a cooperador necesario. Sigue pidiendo para Capuani cuatro años de cárcel (pues suma el delito continuado de falsedad documental), un año de cárcel para Fran Ruiz y dos años y medio de cárcel para los cuatro individuos restantes.

Sin embargo, las acusaciones particulares (la Liga, el Eldense, con la adherencia de la RFEF), sin modificar las penas, sí han determinado las multas tras considerar acreditados los beneficios obtenidos de los presuntos amaños fruto de la grabación que el futbolista Cheikh Saad de una reunión entre Capuani y Di Pierro en la finca de José Miguel Esquembre, finalmente no impugnada por las defensas, de la que se extrae que se percibieron 30.000 euros por el Barça B-Eldense. En consecuencia, la petición de multas, del triplo del beneficio obtenido, ascenderá desde los 90.000 euros a Di Pierro hasta los 300.000 euros a Nico Cháfer.

La Liga, particularmente, no acusa a Fran Ruiz y, en sus modificaciones ha añadido, sin cambiar las penas, una agravante por entender que la actividad delictiva no fue ocasional, además de no considerar que se trate de un delito continuado (como hace el Ministerio Fiscal) sino de cinco delitos reiterados.