El Eldense quiere meter la quinta marcha hacia el ascenso

El Eldense pretende aprovechar este domingo en Torremolinos (12 horas) su buena dinámica para sumar tres nuevos puntos y encadenar su quinta victoria consecutiva en el grupo 2 de Primera Federación, donde ocupa la tercera plaza a seis puntos del líder.

Tras cuatro triunfos seguidos y más de 430 minutos sin recibir un gol, el equipo de Claudio Barragán apela al estado de gracia en el que se encuentra para adaptarse y competir en un campo de reducidas dimensiones como el del Juventud Torremolinos.

En este sentido, el entrenador del Eldense reconoció antes de viajar que "hemos entrenado toda la semana en un campo de las mismas dimensiones que el que nos vamos a encontrar en Torremolinos" y añadió que un escenario pequeño "no nos debe afectar. Si queremos estar arriba hay que adaptarse a todo".

Mérito azulgrana

Claudio Barragán destacó que ganar cuatro partidos consecutivos y no encajar ningún gol en ellos "tiene mucho mérito", pero que para lograr el quinto "tenemos que seguir creyendo en lo que hacemos y continuar mejorando".

Con todo ello, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Álex Serradell, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Marcos Bustillo, Manu Molina, Jesús Clemente, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba.