El Eldense se deja dos puntos en Torremolinos

El Eldense visitaba Torremolinos en busca de seguir sumando puntos para aumentar su colchón y continuar una jornada más en la zona de "play-off". El choque en El Pozuelo arrancaba con el conjunto local empujando con la seria idea de poner en jaque a la zaga alicantina y a Ramón Vila. Pasado el primer cuarto de hora, Iban Ribeiro ganaba la partida a la zaga del Eldense y anotaba ante Vila, pero la revisión solicitada por el Eldense por una posible situación antirreglamentaria resultó factible para que el gol no subiese al marcador.

Cuando los azulgranas subieron prestaciones, el gol asomó para el Eldense tras una buena recuperación de Fidel que gestionó bien ante Fran para anotar y adelantar a los de Claudio Barragán. De esta manera, golpeaban primero y se adelantaban ante el Torremolinos. El conjunto local intentó digerir el golpe y siguió con la idea de juego que en el arranque le había dado mejores sensaciones. A pesar de ello, los visitantes dispusieron de la mejor ocasión para marcar el segundo en un disparo de Dioni que Fran desbarató, marchándose el encuentro al descanso con un Eldense certero en ventaja.

Los jugadores del Eldense posan antes del arranque del partido. / CDE

En la reanudación, el Juventud Torremolinos avisó a los dos minutos con un disparo de Camacho arriba. Poco tiempo después, los locales hipotecaron su devenir en el encuentro tras una acción de Gori, recién entrado al césped en el descanso, ya que el futbolista del Torremolinos vio la roja directa tras la revisión del FVS.

Quedaba con diez el Juventud Torremolinos y eso parecía en parte allanar el envite para los de Claudio Barragán. Pese a ello, Climent volvió a probar a Ramón Vila con un remate alto y Fidel para los de Elda estuvo cerca de encontrar la portería de Fran. Daba la sensación de que los visitantes no aprovechaban su superioridad, mientras que los locales no daban su brazo a torcer en cuanto a la idea de sumar algo de valor. El Eldense estuvo cerca de cerrar el encuentro con una doble ocasión de Borja Calvo que primero achicaba la zaga local y posteriormente, Quintanilla enviaba el balón rozando el poste local.

Quedaba con vida el Juventud Torremolinos y a cinco minutos para el final del encuentro encontró premio cuando Peque Polo resolvió en área de Ramón Vila para terminar con una portería a cero alicantina que ya se arrastraba durante varios encuentros. El partido con el empate no dejaba mal sabor local y aunque el Eldense intentó el segundo con un remate de Rober Ibáñez, ambos terminarían sellando un empate que los visitantes intentarán hacer bueno el domingo recibiendo en Elda al Teruel del ilicitano Vicente Parras.