CD Eldense
El Eldense se deja dos puntos en Torremolinos
Los azulgranas no pasan del empate tras un tanto del conjunto local en el minuto 85
David Sánchez
El Eldense visitaba Torremolinos en busca de seguir sumando puntos para aumentar su colchón y continuar una jornada más en la zona de "play-off". El choque en El Pozuelo arrancaba con el conjunto local empujando con la seria idea de poner en jaque a la zaga alicantina y a Ramón Vila. Pasado el primer cuarto de hora, Iban Ribeiro ganaba la partida a la zaga del Eldense y anotaba ante Vila, pero la revisión solicitada por el Eldense por una posible situación antirreglamentaria resultó factible para que el gol no subiese al marcador.
Cuando los azulgranas subieron prestaciones, el gol asomó para el Eldense tras una buena recuperación de Fidel que gestionó bien ante Fran para anotar y adelantar a los de Claudio Barragán. De esta manera, golpeaban primero y se adelantaban ante el Torremolinos. El conjunto local intentó digerir el golpe y siguió con la idea de juego que en el arranque le había dado mejores sensaciones. A pesar de ello, los visitantes dispusieron de la mejor ocasión para marcar el segundo en un disparo de Dioni que Fran desbarató, marchándose el encuentro al descanso con un Eldense certero en ventaja.
En la reanudación, el Juventud Torremolinos avisó a los dos minutos con un disparo de Camacho arriba. Poco tiempo después, los locales hipotecaron su devenir en el encuentro tras una acción de Gori, recién entrado al césped en el descanso, ya que el futbolista del Torremolinos vio la roja directa tras la revisión del FVS.
Quedaba con diez el Juventud Torremolinos y eso parecía en parte allanar el envite para los de Claudio Barragán. Pese a ello, Climent volvió a probar a Ramón Vila con un remate alto y Fidel para los de Elda estuvo cerca de encontrar la portería de Fran. Daba la sensación de que los visitantes no aprovechaban su superioridad, mientras que los locales no daban su brazo a torcer en cuanto a la idea de sumar algo de valor. El Eldense estuvo cerca de cerrar el encuentro con una doble ocasión de Borja Calvo que primero achicaba la zaga local y posteriormente, Quintanilla enviaba el balón rozando el poste local.
Quedaba con vida el Juventud Torremolinos y a cinco minutos para el final del encuentro encontró premio cuando Peque Polo resolvió en área de Ramón Vila para terminar con una portería a cero alicantina que ya se arrastraba durante varios encuentros. El partido con el empate no dejaba mal sabor local y aunque el Eldense intentó el segundo con un remate de Rober Ibáñez, ambos terminarían sellando un empate que los visitantes intentarán hacer bueno el domingo recibiendo en Elda al Teruel del ilicitano Vicente Parras.
Ficha técnica:
Juventud Torremolinos CF (1): Fran, Edu López, Mérida (Fran Gallego, 69'), Dani Fernández (Rodri, 82'), Climent, Camacho (Hernández, 87'), Cristóbal, Pito Camacho (Ousseynou, 69'), Iban Ribeiro, Peque Polo y Alset (Gori, 46').
Eldense CD (1): Ramón Vila, Serra, Smand, David Ruiz (Hamza Bellari, 89'), Guille Macho (Ibarrondo, 71), Manu Molina, Bustillo (Borja Calvo, 74'), Clemente, Fidel (Quintanilla, 71'), Dioni y Nacho Quintana (Rober Ibañez, 89').
Goles: (0-1) Fidel, 29', (1-1) Peque Polo, 85'.
Árbitro: Aleksandar Ivaylov (comité balear). TA por los locales a Ousseynou, Mérida, Edu López y Climent y por los visitantes a David Ruiz, Clemente, Bustillo y Rober Ibañez. Expulsó por los locales a Gori, 56'.
Incidencias: El Pozuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz