El Eldense y Dioni dan portazo a una oferta del Juventud Torremolinos

El Eldense y Dioni Villalba están convencidos de cumplir el contrato que firmó el delantero de 36 años el pasado verano. Fue el primer fichaje tras el descenso, en un proyecto todavía esquelético. Y, al menos a estas alturas del mercado, tanto el futbolista como el club trasladan estar satisfechos con la primera vuelta que han vivido. El delantero es feliz en Elda, donde es el 'Pichichi' del equipo con siete dianas. Por su parte, el Deportivo encuentra en Dioni a uno de los pilares para su técnico, Claudio Barragán.

Ese compromiso se refleja en la actitud de ambos ante el interés del Juventud Torremolinos en firmar a Dioni. La opción surgió hace una semana. Casualidad o no, en los días previos al Torremolinos-Eldense del pasado domingo (1-1). La oferta, desvelada por el periodista Ángel García, contaba con unas condiciones muy favorables para el delantero. Tanto en lo económico como en lo personal, ya que le permitiría regresar a su casa en Málaga.

Pero, según ha podido saber este periódico, la postura del "9" del Deportivo y del propio club ha sido inflexible desde el primer momento: Dioni no saldrá de la plantilla durante este mercado invernal. Firmó por dos temporadas en junio y la intención de ambas partes, tanto de la entidad como del jugador, es que el contrato se cumpla. La prioridad del jugador de regresar a Segunda División concuerda con el gran objetivo del Eldense. Una meta que, en caso de haber salido, perdería enteros en un equipo como el Torremolinos, club que se encuentra en puestos de descenso a Segunda RFEF.

Claudio da indicaciones a Dioni, durante un entrenamiento. / CDE

A día de hoy, Dioni es el único delantero centro de la plantilla. Y pese a su edad —alcanzará los 37 años este 2026—, sigue manteniendo intacto su olfato de cara a puerta. Esta temporada suma siete goles en 1.492 minutos. Únicamente el exazulgrana Arnau Ortiz (Atleti B, 12 goles), Jordi Cano (Europa, 10 goles), Álex Rubio (Villarreal B, 8 goles) y Jaume Jardí (Gimnàstic Tarragona, 8 goles) saben lo que es hacer más tantos que el ariete malagueño en el grupo 2 de la Primera RFEF.

Alternativas en la delantera

A falta de dos semanas para que cierre el mercado invernal, la dirección deportiva del Eldense sigue analizando opciones con las que reforzar la posición del delantero centro. Además, tampoco se descarta incorporar un jugador para la banda. Sin embargo, la incorporación de Kevin Armesto desde Colombia, portero de 28 años, obliga al Deportivo a dar de baja fichas sénior para poder fichar. En caso de que se produzcan salidas, el extremo Rafa Núñez y el meta Pablo Valencia son los que más papeletas suman para protagonizarlas.