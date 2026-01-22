El Eldense ficha para su primer equipo a un defensa con pasado como portero de fútbol sala

Kevin Armesto, un portero de 28 años llegado desde la Segunda División de Colombia, y Óscar Vega, un defensa central de 25 años que, hasta hace no tanto, competía pero en fútbol sala, donde jugaba como portero y llegó a ser internacional con la selección colombiana. Con el Eldense inmerso en la lucha por regresar al fútbol profesional, son las dos únicos incorporaciones que la propiedad del club ha completado a diez días para el final del mercado invernal.

Vega, el último en anunciarse, además firma hasta junio de 2028, convirtiéndose así en el futbolista con un contrato de mayor duración de toda la plantilla. El futbolista entrenaba con la primera plantilla desde septiembre bajo las órdenes de Claudio Barragán. Pero no ha sido hasta este mercado invernal cuando la propiedad ha dado luz verde a su inscripción como jugador de la primera plantilla.

"Su llegada al Eldense se produce dentro del convenio de colaboración internacional que une a ambas entidades, permitiéndole dar el salto al fútbol europeo", destaca el club sobre la incorporación en su comunicado oficial. "Vega llegó a ser considerado uno de los referentes del país en su posición. Su paso por la selección colombiana de fútbol sala le permitió adquirir una gran capacidad de reacción, liderazgo y comprensión del juego, aspectos que hoy se trasladan a su rendimiento como defensa central", añade sobre el pasado del futbolista, en el fútbol sala.

Noticias relacionadas

Fichas excedidas

Óscar Vega se convierte así en el quinto defensa central de la plantilla, junto a Floris Smand, Álex Serra, Arnau Gaixas y Dario Dumic. Una acumulación de futbolistas en la zaga que contrasta con la solitaria presencia de Dioni en la posición del "9". Además, el anuncio de Vega obliga a la dirección deportiva del Eldense a dar una baja a una de sus fichas sénior, con el portero Pablo Valencia y el extremo Rafa Núñez como principales candidatos para salir.