El Eldense ficha para su primer equipo a un defensa con pasado como portero de fútbol sala
La propiedad azulgrana, tras incorporar a un tercer guardameta desde Colombia, apuesta ahora por firmar a un quinto central también formado en Llaneros, club que controlan en Sudamérica
Kevin Armesto, un portero de 28 años llegado desde la Segunda División de Colombia, y Óscar Vega, un defensa central de 25 años que, hasta hace no tanto, competía pero en fútbol sala, donde jugaba como portero y llegó a ser internacional con la selección colombiana. Con el Eldense inmerso en la lucha por regresar al fútbol profesional, son las dos únicos incorporaciones que la propiedad del club ha completado a diez días para el final del mercado invernal.
Vega, el último en anunciarse, además firma hasta junio de 2028, convirtiéndose así en el futbolista con un contrato de mayor duración de toda la plantilla. El futbolista entrenaba con la primera plantilla desde septiembre bajo las órdenes de Claudio Barragán. Pero no ha sido hasta este mercado invernal cuando la propiedad ha dado luz verde a su inscripción como jugador de la primera plantilla.
"Su llegada al Eldense se produce dentro del convenio de colaboración internacional que une a ambas entidades, permitiéndole dar el salto al fútbol europeo", destaca el club sobre la incorporación en su comunicado oficial. "Vega llegó a ser considerado uno de los referentes del país en su posición. Su paso por la selección colombiana de fútbol sala le permitió adquirir una gran capacidad de reacción, liderazgo y comprensión del juego, aspectos que hoy se trasladan a su rendimiento como defensa central", añade sobre el pasado del futbolista, en el fútbol sala.
Fichas excedidas
Óscar Vega se convierte así en el quinto defensa central de la plantilla, junto a Floris Smand, Álex Serra, Arnau Gaixas y Dario Dumic. Una acumulación de futbolistas en la zaga que contrasta con la solitaria presencia de Dioni en la posición del "9". Además, el anuncio de Vega obliga a la dirección deportiva del Eldense a dar una baja a una de sus fichas sénior, con el portero Pablo Valencia y el extremo Rafa Núñez como principales candidatos para salir.
Comunicado oficial del CD Eldense
El CD Eldense y Óscar Vega han llegado a un acuerdo para que el futbolista colombiano se convierta en jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2028.
Óscar Vega es un defensa central que destaca por su solidez y competitividad, con una notable capacidad para leer el juego y anticiparse a las acciones rivales. Su fortaleza física y fiabilidad defensiva le permiten aportar seguridad y contundencia en el centro de la zaga, siendo un jugador regular, comprometido y acostumbrado a ritmos de alta exigencia.
Antes de dar el salto definitivo al fútbol once, Vega desarrolló una destacada carrera en el fútbol sala colombiano, donde ejerció como portero durante varias temporadas y llegó a ser considerado uno de los referentes del país en su posición. Su paso por la selección colombiana de fútbol sala le permitió adquirir una gran capacidad de reacción, liderazgo y comprensión del juego, aspectos que hoy se trasladan a su rendimiento como defensa central.
El futbolista colombiano ha ido construyendo su carrera de manera progresiva, pasando por el fútbol formativo hasta consolidarse en el ámbito profesional con Llaneros FC. Su llegada al CD Eldense se produce dentro del convenio de colaboración internacional que une a ambas entidades, permitiéndole dar el salto al fútbol europeo. Vega se incorporó a la disciplina azulgrana el pasado mes de septiembre y, en la actual ventana de transferencias, ha podido formalizar su ficha profesional para integrarse plenamente en la primera plantilla.
Desde el CD Eldense le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en su etapa como azulgrana.
¡Bienvenido, Vega!
