El Eldense pone a Rafa Núñez en la rampa de salida

Rafa Núñez y el Eldense. Una cesión cerrada el último día del mercado veraniego, exactamente a dos horas para que el periodo de fichajes cerrara. Un futbolista que llegaba al Deportivo tras participar durante la primera vuelta con Eder Sarabia. Que también jugó bastante durante la segunda parte de la 2024/25, cedido en el Cartagena. Pero que en Elda no ha encontrado su sitio.

El extremo, que tiene contrato con el Elche hasta junio de 2027, no cuenta para Claudio Barragán. No lo ha hecho hasta ahora, cuando solo ha sumado 75 minutos en los tres meses que lleva en el cargo el técnico valenciano. Y, según traslada el club a este periódico, tampoco lo va a hacer en el segundo tramo de la temporada.

El Deportivo trata de convencer a Núñez de que lo mejor para su futuro es romper su cesión en el Nuevo Pepico Amat y buscar un destino en el que tenga minutos. De hecho, varios clubes de la categoría han preguntado a lo largo del presente mes por la situación del futbolista. Pero no será sencillo romper su cesión en Elda, ya que desde el entorno del dominicano trasladan que solo se plantea salir si aparece una opción que le mantenga las mismas condiciones que tiene actualmente.

Rafa Núñez, antes del Marbella-Eldense. / CDE

La necesidad de dar salida a un futbolista, con Rafa Núñez como elegido, viene dada por la necesidad que tiene la dirección deportiva de liberar una ficha sénior para poder fichar a sus prioridades este verano: un delantero centro... y quizá un extremo que milita en la zona baja del grupo 2 de la Primera RFEF.

Querido en el vestuario

Pese a ser uno de los jugadores con menos minutos de la actual plantilla azulgrana, Rafa Núñez es uno de los jugadores que más ha encajado en la actual plantilla. De hecho, lo cómodo que está en Elda, arropado por el grupo y cerca de su casa en Elche, es uno de los principales motivos que están llevando a Núñez a no aceptar una salida de primeras.

A falta de menos de dos semanas para que cierre el mercado, la situación del internacional con República Dominicana es una de las muchas que se deberán resolver desde las oficinas del Nuevo Pepico Amat, en unos compases finales del mes de enero que prometen ser intensos.