Claudio Barragán, técnico del Eldense, avala el fichaje del central colombiano que era portero de fútbol sala

El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, defendió el fichaje del defensa colombiano Óscar Vega, que hace un año jugaba como portero de fútbol sala, al mostrarse "contento de su evolución" desde que en septiembre se unió a los entrenamientos. "No valoro su trayectoria como portero de fútbol sala, pero sí conozco la evolución de Óscar Vega desde septiembre y ha sido espectacular", señaló en declaraciones a los medios.

Vega llegó al Eldense, tercer clasificado del grupo B de Primera Federación, en virtud del convenio de colaboración del club con el Llaneros FC y ha firmado en el club alicantino hasta el 20 de junio de 2028. El colombiano llegó a ser internacional con su país como portero de fútbol sala. Barragán reconoció, eso sí, que el fichaje del ex guardameta internacional de fútbol sala "es una decisión de arriba", en referencia a la propiedad del club. "Pero él sabe que va a tener nuestro apoyo, va a ser uno más y no hay que darle más vueltas", zanjó.

En referencia a otras necesidades reales del Eldense a la hora de reforzar la plantilla en el mercado invernal, Claudio Barragán se mostró resignado. "Al final, si vienen refuerzos, bien, pero si no vienen, pues tiraremos con lo que tenemos", dijo.

Sobre la convocatoria realizada por un sector de la afición del Eldense en protesta por la gestión de la nueva propiedad del club en el mercado de fichajes, Barragán recordó que "la gente es libre de opinar" peo dijo que "es un momento de estar con el equipo". Por último, el entrenador del Eldense también confirmó la salida de Carlos Jiménez del equipo aunque aún no ha sido anunciada por el club.