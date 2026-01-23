El Eldense se acerca al deseado "9": el petrerí Hugo Alba

El Eldense está cerca de llegar a un acuerdo con el OFK Brogad serbio para conseguir la cesión de la que sería su incorporación estrella en este mercado invernal: el "9" petrerí Hugo Alba. Avanzados los últimos flecos de la negociación, publicada por el periodista Ángel García y confirmada por este periódico, el Deportivo está a la espera del "sí" definitivo del delantero alicantino de 19 años.

En caso de cerrarse la operación, el Eldense se adelantaría a otros clubes de Primera RFEF también interesados en su cesión, así como a equipos de Primera División en Polonia, Grecia o Hungría. La dirección deportiva azulgrana lleva tratando de convencer a Hugo Alba desde principios de enero, quien siempre ha sido la opción prioritaria para completar junto a Dioni la delantera.

De hecho, se llegaron a reunir con el delantero de Petrer y su agente de manera presencial para trasladarle la propuesta. Y salvo giro de última hora, nunca descartable, la opción que valora con mayor interés el jugador es la del Nuevo Pepico Amat, donde volvería a casa tras seis años fuera ( se marchó a La Masía en 2019).

Del Petrelense... a líder en La Masía

Hugo Alba dio sus primeros pasos futbolísticos en la UD Petrelense, modesto club su pueblo, Petrer. En el primer año de alevín fichó por el Idella de Elda, con el que anotó 50 goles, a pesar de que su equipo terminó tercero por la cola. Esa campaña llamó la atención de los ojeadores del Elche, quienes ya se lo llevaron a algún torneo con los equipos de captación.

La siguiente temporada fue su primera en el infantil B del club ilicitano y en su segundo año de alevín anotó 39 dianas, proclamándose el máximo goleador de su liga y un jugador determinante para que el conjunto franjiverde se proclamase campeón.

Hugo Alba, en un partido con el Elche. / J. A.

Sus números llamaron la atención de grandes equipos y finalmente La Masia lo reclutó. Tenía 13 años y hoy, a sus 19, con 1,78 m de estatura y un instinto de gol innato, el petrerí presume de haber ganado el triplete la temporada pasada con el Juvenil culé: la liga, la Copa y la UEFA Youth League, siendo el capitán del equipo.

Cambio de aires

Tras tocar la cima con el tercer equipo culé, donde llegó a entrenar varias sesiones bajo las órdenes de Hansi Flick, el pasado verano finalizó su contrato con el FC Barcelona y decidió probar suerte en el extranjero.

Noticias relacionadas

Firmó un contrato de larga duración con el OFK Brogad de la Primera División de Serbia, donde ha jugado 14 partidos y ha hecho un gol en estos cinco meses. Pese a que el club serbio pretende retenerlo y que se siga formando allí, la voluntad del jugador es salir en busca de continuidad... con el Eldense como opción prioritaria.