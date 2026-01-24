Primera RFEF | Jornada 21
El Eldense busca iniciar otra racha triunfal ante el Teruel
Los azulgranas darían un importante paso en su carrera por asegurarse un puesto en los "play-off" de ascenso en caso de ganar
EFE
El Eldense pretende regresar este domingo en el Nuevo Pepico Amat (18.15 horas) a la senda de la victoria ante el Teruel, en un duelo de rivales directos en la lucha por la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion.
El equipo azulgrana llega a la cita después de un amargo empate en Torremolinos (1-1) que rompió una racha triunfal con cuatro victorias consecutivas. "No ganar el último partido nos dejó muy cabreados por lo que queremos iniciar otra racha de triunfos", reconoció Claudio Barragán, entrenador del Deportivo.
El técnico azulgrana destacó sobre el Teruel que "es un equipo incómodo que concede muy poco y difícil de meterle mano" y dijo que deberán "estar muy acertados de cara a puerta" ante un equipo que dijo que es "un rival directo para estar arriba".
En este sentido, el adversario del Eldense está a un punto de los puestos de promoción por lo que la victoria en el Nuevo Pepico Amat tiene doble valor para ambos equipos, especialmente, para el conjunto alicantino que pretende consolidarse en la tercera plaza y no perder de vista la cabeza de la clasificación.
Con la baja de Jaime Vallejo por lesión, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Álex Serradell, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Marcos Bustillo, Manu Molina, Jesús Clemente, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba.
