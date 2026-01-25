CD Eldense | Mercado de fichajes
Carlos Jiménez no seguirá en el Eldense
El Al-Qadisiyah saudí rompe la cesión del centrocampista ilicitano en Elda, quien jugará en el filial del Almería hasta final de temporada
La primera baja del mercado invernal en el Eldense ha visto la luz. El centrocampista de 19 años Carlos Jiménez abandona el club sin haber llegado a debutar en liga. El futbolista ilicitano, que llegó el último día del mercado, jugará la segunda parte de la temporada en el filial del Almería, en Segunda RFEF.
La historia de Jiménez suma así un capítulo más llamativo a su carrera profesional. El jugador, con 17 años, abandonó la cantera del Levante para fichar por el Al-Qadisiyah por cinco temporadas (hasta la 2028/29). El movimiento fue muy sonado a nivel nacional, ya que un jugador que todavía era menor de edad (y jugaba en Tercera RFEF) acababa de llegar a un acuerdo con uno de los clubes con más dinero del fútbol saudí.
Desde su llegada al Al-Qadisiyah, Carlos Jiménez ha ido encadenando cesiones. La temporada pasada, en el Villarreal C, para jugar en Tercera RFEF. Esta temporada, con el mercado en sus últimos compases, el Deportivo decidió incorporarle para la primera plantilla. Únicamente ha jugado 90 minutos, en la primera ronda de la Copa del Rey frente al Jaén. En Primera RFEF no ha llegado a debutar.
Un fichaje sin riesgo
La ficha que ha pagado el Eldense por Carlos Jiménez es mínima, ya que lo que pretende su club, que no tiene ninguna necesidad económica, es que salga cedido a equipos españoles en busca de seguir formándose. De hecho, el contrato recogía una serie de objetivos que, en caso de haberse cumplido, habría permitido que la cesión saliera gratis.
Ahora, el jugador nacido en Elche seguirá con su carrera en el filial del Almería, que milita en Segunda RFEF... camino de descender. El filial indálico es 16º con 13 puntos, a 12 de los puestos de salvación.
