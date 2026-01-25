El Eldense sigue de dulce: victoria frente al Teruel y recorta puntos al líder

Tras una semana donde el Eldense se dejaba dos puntos en Torremolinos en el tramo final del encuentro, los de Claudio Barragán recibían en el Nuevo Pepico Amat la visita del Teruel, equipo que también pelea por entrar en "play-off" de ascenso. El partido estuvo en pies de un Eldense de ideas fijas con esférico y cabeza centrada en buscar la manera de deshacer la manija defensiva turolense presentada por el ilicitano Vicente Parras.

Una y otra vez los locales percutieron, trenzaron y pusieron en jaque a la zaga del Teruel. Un par de remates con algo de peligro presentó el equipo de Claudio Barragán, primero de Guille Macho, ajustado a la cepa del poste, y antes de la media hora, con un disparo lejano de Jesús Clemente que se marchó desviado arriba. El conjunto aragonés fue muy discreto en ataque y no presentó problemas en área de Ramón Vila.

El segundo tiempo arrancó con un Eldense que seguía picando piedra, consciente de que por lógica era cuestión de tiempo. Probó pronto David Ruiz un rechace en la frontal que cogió forma y potencia pese a que era atajado por Van Rijn. El premio para los locales llegó en una acción de calidad desbordada de Fidel, primero dándole una marcha más a una internada y, después, colocando una asistencia que fue media gol, resuelta con velocidad por Hamza Bellari, que regateó al portero y puso el 1-0.

El gol quitaba un peso de encima a los locales y en parte obligaba a los turolenses a dar un paso al frente, concesión que el Eldense nunca permitió. Los locales siguieron insistiendo en buscar área de Van Rijn con un golpeo cercano a gol, algo que dejaba con vida a un Teruel que, aunque fuera por decoro, puso en un par de remates a prueba a un Vila que mantuvo al Eldense por delante.

Cuando el Teruel apretaba en los minutos finales, una contra iniciada con recuperación de Jesús Clemente terminó cayendo en los pies de Rober Ibañez, que recortaba también al meta y a placer sentenciaba el choque. El partido quedó condenado al triunfo de un Eldense que asoma la cabeza a la tercera plaza y, que con ella, mete siete puntos de distancia con el sexto clasificado, quien marca el "play-off" de ascenso.