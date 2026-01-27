CD Eldense | Mercado de fichajes
El Eldense pelea el fichaje del extremo Rodri Val
El club azulgrana negocia con el Atlético Sanluqueño desde hace varios días y confía en terminar llegando a un acuerdo por el traspaso del futbolista
Un delantero centro, que todo apunta será el petrerí Hugo Alba, y un extremo con capacidad para jugar por ambas bandas. Eso declaró el director deportivo del Eldense, Víctor Lafuente, en una entrevista con INFORMACIÓN sobre los objetivos del club en la presente ventana de fichajes. Cuatro semanas después, la hoja de ruta del mercado en el Deportivo sigue su curso... y podría tener final feliz.
A la cesión de Hugo Alba, que en caso de cerrarse podría incluso llegar a viajar a Algeciras, el Eldense quiere incorporar otro jugador de ataque más. Concretamente, un extremo. Rodri Val, de 25 años. Es el futbolista por el que pelea desde hace semanas la dirección deportiva... y por el que seguirá empujando en los últimos compases del mercado. El jugador está convencido de su llegada al Nuevo Pepico Amat. Quiere salir de un Atlético Sanluqueño que es 18º en el grupo 2 de la Primera RFEF, a ocho puntos de la salvación.
Pero para que Val pase de luchar por no bajar a Segunda RFEF a pelear por meterse en el fútbol profesional, el Eldense y el Atlético Sanluqueño deberán de llegar a un acuerdo por el que trabajan desde hace días, tal y como avanzó Radio Elda. De momento, pese a que ambos clubes van acercando posturas, no se ha cerrado la cifra del traspaso. Además, el Deportivo también ha planteado incluir a algún futbolista de su plantilla como moneda de cambio con el objetivo de abaratar la operación.
Situación delicada
El Atlético Sanluqueño se ha debilitado de manera importante en el actual mercado invernal. Los impagos en la plantilla han obligado a la dirección deportiva del club andaluz a dar la carta de libertad a varios de sus futbolistas. Sin embargo, la situación es distinta con Rodri Val.
El Sanluqueño ve una oportunidad con el extremo de hacer caja, aunque sea recibiendo un traspaso cercano a lo simbólico. Eso sí, el tiempo juega en favor del Deportivo ya que, en caso de que Val termine no saliendo, el equipo de la provincia de Cádiz deberá de asumir su ficha durante la segunda vuelta.
Rodri Val (Huesca, 2001) se formó en la cantera del Real Zaragoza. Cuenta con experiencia en el Tarazona, el filial del Levante, el Brea, el filial del Huesca, el Ejea y el Atlético Sanluqueño, club al que llegó el pasado verano y con el que ha debutado en Primera RFEF. Esta temporada ha jugado 21 partidos y ha anotado un gol.
