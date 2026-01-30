Hugo Alba, en su presentación con el Eldense: "Ojalá vivir un ascenso a Segunda"

El Eldense ya tiene a su delantero centro en casa. Listo para debutar este domingo, frente al Algeciras, y presentado con el dorsal que lucirá hasta final de temporada, el número 24. Hugo Alba jugará cedido en el Nuevo Pepico Amat hasta final de temporada por el OFK Belgrado serbio.

El excapitán del FC Barcelona, campeón del triplete con el Juvenil A la temporada pasada, vuelve a la ciudad que le vio crecer tanto personal como futbolísticamente. "Cuando era pequeño no le daba tanta importancia a esto (a debutar con el Deportivo), pero cuando me he ido haciendo mayor y he visto el crecimiento del club, llegando a divisiones altas, hace que sea un orgullo ser jugador del Eldense", declaró en su presentación oficial como jugador deportivista.

El petrerí agradeció a Víctor Lafuente, director deportivo, y al club, con Carolina Holguín, presidenta, también presente en el acto; el hecho de haber confiado en él. "Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta, de ver a la gente en el Pepico... y ojalá vivir un ascenso a Segunda División", dijo Hugo en una declaración de intenciones: quiere devolver al Deportivo al fútbol profesional.

"El equipo me ha acogido súper bien, hay un grupo increíble que me ha hecho sentir genial durante estos primeros días. Con el míster no he podido hablar mucho, pero la verdad que también me ha acogido súper bien. Ya ha tenido un par de conversaciones conmigo", añadió el nuevo jugador azulgrana.

Hugo Alba aseguró no "sentir presión" por el hecho de ser del pueblo. "Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, a aportar mi granito de arena. La presión se la pone cada uno asimismo. Yo vengo aquí para estar tranquilo, quiero demostrar mi juego y los resultados ya irán llegando. Simplemente quiero trabajar día a día e ir con los compañeros a por el objetivo", dijo al respecto.

Etapa en Serbia

Tras su sobresaliente temporada 2024/25 en el tercer equipo culé, donde llegó a hacer 26 goles, Hugo Alba decidió salir en verano rumbo al OFK Belgrado de la Primera División de Serbia. Allí, el petrerí ha hecho un gol en 14 partidos. "Era una oportunidad muy buena en una Primera División extranjera. Me ha aportado mucha experiencia porque es una liga muy competitiva con jugadores que ya tienen mucha experiencia. Es un fútbol muy diferente. Ahora afronto otro reto aquí en Elda, que es mi casa, y lo pillo con muchas ganas también", explicó sobre su decisión de salir al extranjero.

Hugo Alba, durante su etapa en el OFK Belgrado. / OFK Belgrado

Al ser preguntado sobre si podría seguir en el Deportivo más allá de junio, cuando finaliza su cesión, Hugo Alba no quiso dar nada por sentado... pero sí que hizo un pequeño guiño a la posibilidad de continuar como azulgrana: "Quiero estar centrado en el tiempo que toca estar aquí, no en lo que vendrá. Ojalá sea con un ascenso, sería un orgullo. Nadie dice que no pueda quedarme... pero ahora estoy centrado en trabajar. Lo que tenga que venir, vendrá", finalizó el jugador de Petrer.