El Eldense, a engancharse a la lucha por el campeonato en Algeciras

El Eldense afronta dos fines de semana clave que marcarán si el equipo de Claudio Barragán puede seguir soñando con ser campeón... o si deberá conformarse con defender su plaza en el "play-off". La primera, este domingo (16 horas), en el estadio Nuevo Mirador del Algeciras. Cuarto (Deportivo, con 36 puntos) contra quinto (Algeciras, con 32). El conjunto azulgrana visita la casa del segundo mejor local en el momento más dulce de la temporada para los de Elda: ha sumado 16 de los últimos 18 puntos posibles y no pierde un partido desde el 29 de noviembre.

En el Nuevo Mirador, los de Claudio tienen una gran oportunidad para seguir ampliando su ventaja respecto al sexto, pero sobre todo cuentan con un escenario propicio para subirse de manera definitiva a la carrera por el campeonato. El Deportivo juega justo antes que el Sabadell, que recibe al Juventud Torremolinos (16º, 26 puntos) en la Nova Creu Alta a partir de las 18:15 horas. En caso de ganar en Algeciras, los azulgranas meterían presión al equipo entrenado por Ferran Costa, que visita el Nuevo Pepico Amat el próximo sábado 7 de febrero (21 horas).

Hugo Alba posa con la camiseta del Eldense, en su presentación. / CDE

Para mantenerse en la pelea por el liderato, del que se distancia por seis puntos, el Eldense viaja a Algeciras con su última incorporación: el delantero centro Hugo Alba. Nacido en Petrer y extramotivado por su vuelta a casa, el excapitán del Juvenil del FC Barcelona podría debutar con el Deportivo en el Nuevo Mirador. Lucirá el dorsal 24 durante su cesión en Elda por el OFK Belgrado de la Primera División serbia. No se le espera como titular, pero el ariete de 19 años sí que está preparado físicamente para contar con minutos.

De la lista azulgrana, salvo sorpresa, no habrá ninguna baja por motivo muscular (más allá del lesionado de larga duración Jaime Vallejo, que ya trabaja sobre césped en su recuperación). El ataque apunta a estar nuevamente formado por Hamza Bellari, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni y la gran duda del once está en quien acompañará a Manu Molina en la medular, con Marcos Bustillo y Guille Macho como alternativas.

Cuatro apercibidos

Además, el Deportivo deberá lidiar con sus futbolistas apercibidos. Hasta cuatro potenciales titulares como son Dioni, Fidel, Álex Serra y Macho —tres de ellos indiscutibles— cuentan con cuatro amarillas. En caso de ver la quinta en Algeciras, no podrán estar la semana siguiente frente al Sabadell en uno de esos partidos que nadie se quiere perder.

Noticias relacionadas

LA PREVIA Algeciras CF [5º (32 puntos)] — CD Eldense [4º (36 puntos)] * ► Hora: 16:00 h. ► Árbitro: Juan Antonio Campos (Murcia). ►Televisión: LaLiga+ y FC Play. ► Estadio: Nuevo Mirador. ►Alineaciones probables: ALGECIRAS: Iván Moreno; José Carlos, Mayorga, Ángel Gómez, Víctor Ruiz; Óscar Castro, Jony Álamo; Juanma García, Dani Garrido, Obeng y Rastrojo. Entrenador: Javi Vázquez. ELDENSE: Ramón Vila; Jesús Clemente, Floris Smand, Álex Serra, David Ruiz; Manu Molina, Guille Macho; Hamza Bellari, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni. Entrenador: Claudio Barragán. *las posiciones clasificatorias son las marcadas antes del inicio de la jornada del domingo.

El Algeciras de Javi Vázquez cuenta con dos bajas importantes de cara al choque. Dos de sus imprescindibles se lo perderán por sanción. No estará ni Iván Turrillo, centrocampista con más minutos del equipo, ni Luis Gongaza 'Manín', Pichichi de la plantilla con cinco dianas. El partido de ida, en Elda, fue ganado por el Deportivo 3-2 en el tramo final, por lo que puntuando el Eldense también le "ganará" el golaveraje particular al conjunto gaditano.