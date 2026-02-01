El Eldense suma un valioso punto en Algeciras

El Eldense suma un punto positivo en su visita al Nuevo Mirador de Algeciras, que le permite sumar una octava jornada consecutiva sin perder con cinco victorias y tres empates. El conjunto de Claudio Barragán, tras vencer en casa la semana pasada, consiguió sumar en un campo complicado gracias a un nuevo gol de Fidel Chaves, que hizo su séptima diana de la temporada tras una gran acción de Nacho Quintana.

El partido arrancó con un Eldense que no se quiso aminalar en el Nuevo Mirador ante la zaga de un Algeciras. El primer aviso local lo dispuso Joseca en una acción personal que no resolvió en área, algo que sí haría el Eldense camino de la media hora, cuando con peligro atisbó área de Iván Moreno.

Nacho Quintana trenzó una acción individual sobre la zaga local y el esférico al segundo poste, lo resolvió una vez más Fidel, oportuno en área para superar al meta local y adelantar a los del vinalopó. De la única acción del Eldense con peligro, el premio era máximo y el Algeciras, tras asimilar el golpe empezó a ir de nuevo buscando área de Ramón Vila, primero en una prolongación de Adot que evitó el meta visitante, quien nada podría hacer cuando a un minuto para el descanso, cazaba Obeng en área un balón que supondría el empate.

Quintana fue el mejor por parte del Deportivo y el petrerí Hugo Alba debutó como azulgrana

La segunda parte arrancaba tras poner el Algeciras el susto en el Eldense acabando el primer periodo con un zarpazo de Rastrojo que Ramón Vila connuna explendida mano, evitó que pudiera convertirse en el 2-1. Las sensaciones ya eran más positivas para un Algeciras que ante su parroquia quiso echar el resto. Por momentos el juego transitaba en la medular y la tregua ofensiva no llevó sobre áreas peligro en ninguna de las dos áreas.

Merecía más el Algeciras que apostaba por el triunfo y lo volvió a merodear cuando Obeng desde el vértice del área, mandó a la cruceta de Vila el esférico, evitando esta que el resultado se pusiera favorable a los locales. El Eldense, al que la media inglesa no le disgustaba, apostaba por salir sumando del Nuevo Mirador y fue tocando piezas desde el banquillo para mantener un punto de frescura que detuviera la inercia local por llevarse el partido.

Foto del once propuesto por Claudio. / CDE

Resistió el conjunto de Claudio Barragán, con debut de Hugo Alba incluído, y con ello hizo méritos para sacar un valioso puntos a domicilio y seguir prolongando su dinámica de puntos la cual buscará hacer buena con la visita el próximo sábado, a las 21 horas en el Nuevo Pepico Amat del líder Sabadell con la idea de sumar de tres... y seguir peleando por el campeonato.