CD Eldense | Mercado de fichajes
Al Eldense se le cae la salida de Rafa Núñez y cierra el mercado sin operaciones
El club azulgrana contaba con el adiós del dominicano y el jugador aceptó salir... pero el fichaje de Slavy por la Ponferradina paralizó la operación
Un día final de mercado de fichajes sin entradas ni salidas. La plantilla del Eldense no se moverá hasta que termine la temporada. Estaba prácticamente cerrado el acuerdo para el adiós de Rafa Núñez, que rompería su cesión en Elda y saldría rumbo a la Ponferradina... pero el club leonés ha llegado a un acuerdo con el ex delantero del Hércules, Slavy, y ha terminado renunciando a incorporar al dominicano.
Tras caerse la operación, la dirección deportiva azulgrana se ha quedado sin margen para poder incorporar fichajes, ya que tiene las 18 licencias sénior cubiertas. Núñez, que apenas ha contado para Claudio Barragán y sabía que el club no contaba con él desde hace 10 días, terminará el curso en el Nuevo Pepico Amat.
El Eldense cierra así un mercado de fichajes de pocos movimientos. De hecho, el único refuerzo importante que se ha cerrado es el delantero centro petrerí Hugo Alba, quien ya debutó en Algeciras el domingo. Además del canterano culé, la propiedad ha incorporado a Óscar Vega, el central de 25 años que hace un año y medio era portero de fútbol sala. Se anunció también la incorporación de Kevin Armesto, pero el guardameta colombiano no tendrá ficha de primer equipo finalmente.
