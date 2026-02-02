CD Eldense
Rafa Núñez saldrá del Eldense: apunta a la Ponferradina
El extremo, propiedad del Elche, tiene varias opciones para salir nuevamente cedido en la segunda parte de la temporada
Rafa Núñez no seguirá en el Eldense durante la segunda parte de la temporada. El futbolista dominicano, de 23 años, apenas ha contado con protagonismo en Elda, sobre todo tras la llegada al banquillo de Claudio Barragán.
La dirección deportiva azulgrana le comunicó hace algo más de una semana que lo mejor para ambas partes era cortar su cesión y que buscara continuidad en otro sitio. El futbolista, pese a dudar en un principio, ha terminado cediendo y no seguirá en el Deportivo. De hecho, este fin de semana ya no viajó con el equipo a Algeciras.
Destino Primera RFEF
Núñez tiene contrato con el Elche hasta junio de 2027. En la segunda vuelta, volverá a salir cedido con destino a un club de Primera Federación. En las últimas horas, la Ponferradina se postula como el principal candidato a hacerse con sus servicios, pero otros clubes también han preguntado por su situación.
Con su salida, Rafa Núñez liberará una ficha clave en el Deportivo, que permitirá al club realizar un fichaje más durante las últimas horas del mercado. El favorito para llegar es el extremo Rodri Val, del Atlético Sanluqueño. El conjunto andaluz pide un traspaso por dejarle salir, pero desde las oficinas del Nuevo Pepico Amat confían en llegar a un acuerdo en las próximas horas.
