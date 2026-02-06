CD Eldense
Eldense y Sabadell se enfrentan en plena pelea por el ascenso
Los azulgranas reciben al líder con el objetivo de colocarse a una victoria de la cabeza
El Eldense afronta este sábado en el Nuevo Pepico Amat (21 horas) una 'final' por el ascenso ante el líder Sabadell. Los dos equipos más en forma de la competición miden su estado de gracia tras acumular más de dos meses sin perder en ambos casos y firmar trayectorias de ascenso.
Los azulgranas se sitúan como el mejor de la categoría en su feudo, mientras que sus rivales son los que más puntos han cosechado como visitantes. Una victoria de los locales les situaría a tan solo tres puntos del liderato a expensas de lo que pueda hacer el Atlético Madrileño.
Claudio Barragán, entrenador del Eldense, afirmó en la previa de este encuentro que "para ganar tenemos que ser nosotros mismos, jugar con personalidad y hacerlo mejor que un rival que si es líder es por algo". El once azulgrana podría repetir en ataque con la dupla de Nacho Quintana y Dioni Villalba, así como con el goleador frente al Algeciras, Fidel Chaves.
