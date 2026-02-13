Primera RFEF
El Eldense pone a prueba su buen momento en Villarreal... si el viento lo permite
Los azulgranas se miden este sábado al filial groguet en otro duelo de altura, con el duelo pendiente de una posible suspensión
El Eldense examina este sábado (16.15 horas) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza su trayectoria ascendente en el grupo 2 de Primera Federación ante un Villarreal B en alza. El partido, eso sí, está pendiente de la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre una posible suspensión debido a la alerta roja en la zona por viento.
Si este condicionante no pospone la fecha del partido, después de casi tres meses sin perder y con la posibilidad de alcanzar el liderato, el Eldense busca los tres puntos ante el filial groguet, equipo que ha llegado a esta cita en zona de promoción de ascenso y que acumula ocho jornadas sin perder.
Para llegar a lo más alto de la tabla, el equipo de Claudio Barragán necesita ganar en Villareal, que el líder Sabadell pierda en Ibiza y que el Atlético Madrileño no gane en el feudo del Atlético Sanluqueño.
Ganar a domicilio
Sin embargo, para el Eldense es más importante ganar a domicilio, su asignatura pendiente en el curso actual, con apenas una victoria como visitante, ante un rival de altura que auparse al liderato.
Con la confianza que otorga haber vencido al líder en la jornada anterior, el conjunto azulgrana espera aprovechar esta inercia e ilusión para dar otro golpe de autoridad.
Con las importantes bajas por sanción de Guille Macho y Fidel Chaves, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, Ibarrondo, Marcos Bustillo, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Hamza Bellari y Dioni Villalba.
