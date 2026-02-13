Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empadronados viviendas protegidasDirecto: alerta por vientoCrónica Benidorm FestCarnaval en AlicanteRestauración calle de las setas
instagramlinkedin

Primera RFEF

El Eldense pone a prueba su buen momento en Villarreal... si el viento lo permite

Los azulgranas se miden este sábado al filial groguet en otro duelo de altura, con el duelo pendiente de una posible suspensión

Jugadores del Eldense tras un ejercicio de entrenamiento

Jugadores del Eldense tras un ejercicio de entrenamiento / CDE

EFE

El Eldense examina este sábado (16.15 horas) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza su trayectoria ascendente en el grupo 2 de Primera Federación ante un Villarreal B en alza. El partido, eso sí, está pendiente de la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre una posible suspensión debido a la alerta roja en la zona por viento.

Si este condicionante no pospone la fecha del partido, después de casi tres meses sin perder y con la posibilidad de alcanzar el liderato, el Eldense busca los tres puntos ante el filial groguet, equipo que ha llegado a esta cita en zona de promoción de ascenso y que acumula ocho jornadas sin perder.

Los jugadores del Eldense posan antes del arranque del partido.

Los jugadores del Eldense posan antes del arranque del partido. / CDE

Para llegar a lo más alto de la tabla, el equipo de Claudio Barragán necesita ganar en Villareal, que el líder Sabadell pierda en Ibiza y que el Atlético Madrileño no gane en el feudo del Atlético Sanluqueño.

Ganar a domicilio

Sin embargo, para el Eldense es más importante ganar a domicilio, su asignatura pendiente en el curso actual, con apenas una victoria como visitante, ante un rival de altura que auparse al liderato.

Con la confianza que otorga haber vencido al líder en la jornada anterior, el conjunto azulgrana espera aprovechar esta inercia e ilusión para dar otro golpe de autoridad.

Noticias relacionadas

El Eldense agradece a la afición tras un partido.

El Eldense agradece a la afición tras un partido. / CDE

Con las importantes bajas por sanción de Guille Macho y Fidel Chaves, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, Ibarrondo, Marcos Bustillo, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Hamza Bellari y Dioni Villalba.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  3. Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
  4. Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
  5. Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
  6. El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública
  7. Sant Joan destrona a Torrevieja como el principal motor de la construcción de viviendas en Alicante
  8. La alerta por viento impone cambios en la fiesta de Carnaval en Elche

Recordatorio a los pacientes de Alicante: huelga de médicos la próxima semana

Recordatorio a los pacientes de Alicante: huelga de médicos la próxima semana

El Eldense pone a prueba su buen momento en Villarreal... si el viento lo permite

El Eldense pone a prueba su buen momento en Villarreal... si el viento lo permite

Finalizan las obras de reconstrucción del muro del Paseo de la Fossa dañado por el temporal

Finalizan las obras de reconstrucción del muro del Paseo de la Fossa dañado por el temporal

El juez rechaza archivar la causa contra Íñigo Errejón y mantiene a Mouliaá como acusación

Aplazado el Carnaval de Elche por la alerta naranja

Aplazado el Carnaval de Elche por la alerta naranja

El incendio de una vivienda en Xàbia deja dos muertos y 40 desalojados

El instituto Isabial de Alicante presenta nueve proyectos de investigación para mejorar la salud de las mujeres

El instituto Isabial de Alicante presenta nueve proyectos de investigación para mejorar la salud de las mujeres
Tracking Pixel Contents