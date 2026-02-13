Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera RFEF

Suspendido el Eldense-Villarreal B por las fuertes rachas de viento

La alerta roja en la provincia de Castellón obliga a aplazar la visita del conjunto azulgrana

Los jugadores del Eldense en un entrenamiento previo al partido.

Los jugadores del Eldense en un entrenamiento previo al partido. / CDE

Víctor Pérez

El partido que enfrentaba este sábado a Villarreal B y Eldense, correspondiente a la jornada 24 del Grupo II de Primera RFEF, ha sido suspendido tras la alerta roja en Castellón ante fuertes rachas de viento. La AEMET estima que estas podrían alcanzar los 140 km/h por lo que toda actividad al aire libre queda suspendida.

En un comunicado emitido en redes, la propia liga así lo ha confirmado. En él afirman que ambos clubes tienen hasta el próximo 17 de febrero para acordar una nueva fecha.

Al mismo tiempo, se han suspendido una treintena de partidos en las zonas afectadas entre los que se encuentran, además del encuentro del Eldense, el enfrentamiento del Elche Ilicitano con el Getafe B.

