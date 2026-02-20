Claudio: "Para ganarle al Alcorcón vamos a necesitar músculo, cabeza y concentración"

El Eldense vuelve a la competición dos semanas después, bien situado en la clasificación (3º), a solo tres puntos del líder Sabadell y con el duelo pendiente por el Villarreal B que se aplazó el fin de semana pasado por el vendaval que azotó el Medio Vinalopó el pasado sábado y que se ha reprogramado para el 4 de marzo, a las 18:30 horas, en la ciudad azulejera. El Deportivo retoma el pulso liguero con la visita del Alcorcón al Nuevo Pepico Amat, un rival exigente que trata de apurar sus opciones de escalar en la tabla para llegar al tramo final con opciones de disputar el «play-off».

«Son un equipo que viene de ocho jornadas seguidas sin perder y que está al alza», avisa Claudio Barragán, subrayando, por este orden, «su intensidad, su presión constante y su peligro en transiciones y acciones a balón parado». Quizá sea por eso que el técnico del Deportivo aventure «un partido con alternativas que nos exigirá estar muy concentrados», recalca.

El entrenador valenciano confirmó que Fidel Chaves, Guille Macho y Jaime Vallejo no estarán disponibles sin precisar las razones, aunque los tres arrastran diferentes problemas. «Todos los futbolistas son importantes y confío plenamente en los que salgan», afirma, subrayando que estas ausencias suponen una oportunidad para hombres con menos minutos. «Seguiremos con todo lo que tenemos», sostiene.

Claudio Barragán mantendrá la idea de juego. «No vamos a renunciar a nuestro estilo porque juegue uno u otro», si bien admitió que el plan que prevé este domingo (20:30 horas) se adapta al rival. «Lo que vamos a necesitar es músculo, cabeza y máxima concentración», advirtió.