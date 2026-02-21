El Eldense afronta otro exigente test ante un Alcorcón al alza

El Eldense examina este domingo (20.30 horas) ante un Alcorcón al alza su trayectoria ascendente en el grupo 2 de Primera Federación tras el aplazamiento de su último partido ante el Villarreal B por alerta meteorológica en Castellón.

Pese a la suspensión de la cita ante el filial "groguet", encuentro que se recuperará el 4 de marzo, el conjunto de Claudio Barragán afronta otro exigente test contra el Alcorcón, rival que acumula ocho jornadas sin perder.

Una prueba de fuego para un Eldense que no pierde desde hace casi tres meses y que tiene el liderato a la vista a pesar de contar con un partido menos. De hecho, cerrará la jornada por lo que se enfrentará al Alcorcón conociendo los resultados de sus rivales directos.

Posible once titular del Eldense

Claudio Barragán, entrenador del Eldense, recordó en la previa que el Alcorcón es "un buen equipo que viene con la flecha hacia arriba por lo que tenemos que hacer un partido completo para ganar", dijo.

Claudio Barragán, en la sala de prensa , atendiendo a los periodistas. / CDE

Con las importantes bajas por sanción de Guille Macho y Fidel Chaves, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, Ibarrondo, Marcos Bustillo, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Hamza Bellari y Dioni Villalba.