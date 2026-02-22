El Eldense rescata un punto ante el Alcorcón

El Eldense buscaba seguir apretando la primera plaza y para ello necesitaba que el Alcorcón, quien consumaba ocho jornadas puntuando, hincase la rodilla en el feudo alicantino. El partido arrancaba con un Alcorcón que lejos de esperar atrás las intenciones locales, intentó disputar y birlar esférico al conjunto de Claudio Barragán.

El primer aviso de Nacho Quintana, ya de salida, rozó poste de Ayesa, y fue preludio de que el Eldense acabase por hacer algún descosido en la zaga alfarera. Lo encontró en un desbarajuste en salida de esférico madrileño, cazando Manu Molina un cuero suelto que supuso poner por delante a los locales.

El Alcorcón asumió el golpe y otra vez apostó por intentar dar pinceladas de juego, primero en un córner que por alto ganó Ramón Vila, y más tarde en un golpeo cruzado de Yael en exceso. Alternativas con balón pero muy poca presencia en áreas, llevando el primer periodo a un tramo final controlado sin apuros por un Eldense que, prácticamente en una de las pocas ocasiones hizo diana.

Alternativas en el marcador

A los veintiséis segundos de la reanudación, en una acción en banda derecha, el Alcorcón empató tras un golpeo de Vladys con el que superó a Ramón Vila. El golpe no duró en exceso para un Eldense que pronto se recompuso y gozó de un par de llegadas con serio peligro sobre portería de Ayesa. Cuando el Alcorcón pudo recuperar, gozó de la ocasión más clara para el segundo de un pase filtrado que con la puntera, Yoel mandaba al larguero de Ramón Vila.

Y es que empezaba el Alcorcón a presentar mejores sensaciones, ganando la partida a un Eldense donde Ramón Vila volvió a aparecer para sacar abajo una mano a remate de Raúl Blanco cuando esté, con malicia para los locales golpeaba con sumo peligro. Incluso llegaba el gol visitante en una acción anulada por fuera de juego, demostrando el Alcorcón que había encontrando manera de tapar entre líneas el juego local.

El Alcorcón hizo buena su dinámica y en una falta lateral, Tarsi entró e hizo bueno el contacto con el cuero para dar la vuelta al marcador. El Eldense consiguió recomponerse rápido, en un saque de esquina que Clemente cabeceaba para el empate a dos. Del mal el menos para un Eldense al que el Alcorcón el en un balón parado, con el tiempo cumplido pudo vacunar si el testarazo en el primer palo hubiera sido certero. Reparto de puntos justo con una parte para cada equipo.