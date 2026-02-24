Fidel Chaves: recuperado... e imbatido frente al Hércules

Tras dos semanas sin competir, Fidel Chaves volverá a liderar desde el verde al Eldense de Claudio Barragán este sábado (21 horas), en el derbi frente al Hércules. El andaluz salió del partido frente al Sabadell con molestias en el tobillo, ayudado por parte del cuerpo médico. En aquel partido, además, vio la quinta amarilla, sanción que ya cumplió el pasado domingo, frente al Alcorcón. Una vez cumplido el ciclo de tarjetas y ya recuperado físicamente, estará en el enfrentamiento provincial del Rico Pérez.

El Hércules es un rival que, a lo largo de su carrera, siempre se le ha dado especialmente bien a Fidel. Son cinco partidos en los que se ha enfrentado al club blanquiazul, con un balance de cuatro victorias y un solo empate. De hecho, el andaluz disputó su segundo partido como profesional frente al conjunto herculano. Fue en la temporada 2009/10, cuando dio el salto al primer equipo del Recreativo de Huelva (0-0).

Como franjiverde, pese a haber militado durante siete extensas temporadas en el club del Martínez Valero, únicamente se ha medido en dos ocasiones al Hércules. Fueron en la campaña 2012/13, en Segunda División, última vez que ambos clubes coincidieron en la misma categoría dentro del fútbol profesional. Y en ambas el conocido como Elche de los récords se impuso en el derbi. En la ida, 1-2 (en el Rico Pérez), con goles de Escassi por el lado alicantino y de Xumetra y Carles Gil por el ilicitano. En la vuelta, un 2-0 con tantos de Xumetra y Coro.

Fidel Chaves tropieza durante la celebración de un gol, durante un Elche-Hércules. / INFORMACIÓN

Tras 12 años enfrentarse al Hércules, Fidel volvió a medirse al Hércules el pasado mes de noviembre, en el derbi de la primera vuelta. El Deportivo se impuso 2-0 con asistencia incluida del onubense, en un partido que supuso el fin a la etapa de Rubén Torrecilla.

Implicado y vital para Claudio

La llegada de Fidel al Deportivo fue una de las incorporaciones más complejas que completó la dirección deportiva azulgrana el pasado verano. Tras varias semanas de negociaciones, terminaron llegando a un acuerdo para que abandonara el fútbol profesional por primera vez en su carrera y jugara en Elda. Tras 23 jornadas, es el futbolista que más goles aporta de toda la plantilla con siete tantos y cinco asistencias.

Al margen de sus cifras, también está siendo uno de los jugadores más destacados en todo el grupo 2 de la Primera RFEF. Fue designado como uno de los capitanes del vestuario y su nivel de implicación siempre ha sido elevado con el proyecto. Este sábado, el ex franjiverde vivirá su sexto cara a cara frente al club herculano. Será el segundo como jugador del Deportivo, que llega metido en la lucha por ser campeón de liga.