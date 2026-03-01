Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”

Tras 10 partidos de liga consecutivos sin perder, llegó el momento de la derrota del Eldense. “La racha se acaba porque en el primer tiempo no hemos hecho nada bien. El Hércules ha sido tan superior que nos pudimos haber ido al descanso con tres goles de diferencia. Tenían dos marchas más y toca hacer autocrítica”, declaraba Claudio Barragán tras la agónica derrota frente el Hércules. “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”, añadió.

El Hércules supo aprovecharse de un mal primer tiempo azulgrana para adelantarse en el marcador. “Teníamos que pasar el momento de fuerza inicial del Hércules a base de tener el balón. Hemos tenido pérdidas y ellos lo han aprovechado. Si no fuera por Ramón nos podrían haber hecho mucho más daño”, reflexionaba Barragán sobre la primera parte de los suyos. “Esperábamos esa intensidad, pero también esperábamos el momento en que fuéramos mucho mejor de lo que hemos sido”, recalcó Barragán.

El partido, desde la previa se las prometía intenso, y así fue. Sobre este partido y los que quedan de temporada, el entrenador valenciano reflexionaba: “Todos los partidos van a ser muy similares a este, el que llegue más fuerte será mejor”, al mismo tiempo reconocía que “el Hércules ha sido muy superior a nosotros”.

A lo largo del partido, los errores puntuales de los visitantes se repetían. En ese sentido Barragán reflexionaba: “Nosotros si no unimos la calidad y la intensidad, no somos nadie. No hemos estado bien con ni sin balón y ese ha sido nuestro principal problema. Ellos se han merecido la victoria y son el justo ganador”.

El Eldense comienza con derrota siete días donde tiene que jugar tres partidos. De cara a los encuentros contra Villarreal B y Nástic, Claudio Barragán apuesta por “pasar página lo antes posible porque no hay tiempo para lamentarse”. El técnico afirmó también que, como equipo, deben hacer hincapié en los fallos que han cometido, pero descarta calificar en profundidad lo ocurrido en caliente: “Mañana será otro día, veremos el partido en vídeo y podremos hacer una valoración exacta de lo que nos ha pasado”.

La derrota disipa las opciones azulgranas del ascenso directo y le mete de lleno en la lucha por el ascenso dentro de un grupo II igualado. “Me sorprende el nivel de tanto equipos como jugadores, es una liga preciosa por la igualdad y la competitividad que se genera. Mantener esa regularidad en este campeonato es complicado, pero en este grupo y seguramente en el primero también”, concluyó Barragán con vistas al futuro.