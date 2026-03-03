El Eldense pretende levantarse tras el revés con el Hércules

El Eldense busca este miércoles (18.30 horas) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza ante el Villarreal B, en el duelo que fue aplazado el 13 de febrero por la alerta roja por fuertes vientos en la provincia de Castellón, recuperar sensaciones y regresar a una dinámica positiva para afrontar el tramo decisivo de la temporada en el grupo 2 de Primera Federación.

La derrota en el Rico Pérez frente al Hércules (2-1) en la última jornada aumenta la importancia de los tres puntos en juego con el Villarreal B, otro aspirante al ascenso que tiene la oportunidad de regresar a puestos de promoción.

En este sentido, Claudio Barragán, entrenador del Eldense, reconoció ante los medios que tienen que "hacer autocrítica y levantarnos" aunque añadió que "no hay tiempo para lamentaciones porque ahora afrontamos un partido muy importante en Villarreal".

Salida complicada

Una complicada salida para un Eldense que apenas ha ganado un partido como visitante. La única vez que ganó lejos del Nuevo Pepico Amat fue hace dos meses en Ibiza (0-1), lo que convierte los encuentros a domicilio como la gran asignatura pendiente del equipo azulgrana.

El Eldense podría alinear en este encuentro aplazado en su día por el temporal de viento a Ramón Vila, Jesus Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, Ibarrondo, Guille Macho, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba.