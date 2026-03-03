Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera RFEF

El Eldense pretende levantarse tras el revés con el Hércules

Los azulgranas visitan al Villarreal B en partido aplazado de la jornada 24

Fidel, durante un entrenamiento del Eldense

Fidel, durante un entrenamiento del Eldense / CDE

El Eldense busca este miércoles (18.30 horas) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza ante el Villarreal B, en el duelo que fue aplazado el 13 de febrero por la alerta roja por fuertes vientos en la provincia de Castellón, recuperar sensaciones y regresar a una dinámica positiva para afrontar el tramo decisivo de la temporada en el grupo 2 de Primera Federación.

La derrota en el Rico Pérez frente al Hércules (2-1) en la última jornada aumenta la importancia de los tres puntos en juego con el Villarreal B, otro aspirante al ascenso que tiene la oportunidad de regresar a puestos de promoción.

En este sentido, Claudio Barragán, entrenador del Eldense, reconoció ante los medios que tienen que "hacer autocrítica y levantarnos" aunque añadió que "no hay tiempo para lamentaciones porque ahora afrontamos un partido muy importante en Villarreal".

Salida complicada

Una complicada salida para un Eldense que apenas ha ganado un partido como visitante. La única vez que ganó lejos del Nuevo Pepico Amat fue hace dos meses en Ibiza (0-1), lo que convierte los encuentros a domicilio como la gran asignatura pendiente del equipo azulgrana.

Claudio Barragán, entrenador del Eldense, en imagen de archivo.

Claudio Barragán, entrenador del Eldense, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

El Eldense podría alinear en este encuentro aplazado en su día por el temporal de viento a Ramón Vila, Jesus Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, Ibarrondo, Guille Macho, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba.

