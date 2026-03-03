Primera RFEF
El Eldense pretende levantarse tras el revés con el Hércules
Los azulgranas visitan al Villarreal B en partido aplazado de la jornada 24
El Eldense busca este miércoles (18.30 horas) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza ante el Villarreal B, en el duelo que fue aplazado el 13 de febrero por la alerta roja por fuertes vientos en la provincia de Castellón, recuperar sensaciones y regresar a una dinámica positiva para afrontar el tramo decisivo de la temporada en el grupo 2 de Primera Federación.
La derrota en el Rico Pérez frente al Hércules (2-1) en la última jornada aumenta la importancia de los tres puntos en juego con el Villarreal B, otro aspirante al ascenso que tiene la oportunidad de regresar a puestos de promoción.
En este sentido, Claudio Barragán, entrenador del Eldense, reconoció ante los medios que tienen que "hacer autocrítica y levantarnos" aunque añadió que "no hay tiempo para lamentaciones porque ahora afrontamos un partido muy importante en Villarreal".
Salida complicada
Una complicada salida para un Eldense que apenas ha ganado un partido como visitante. La única vez que ganó lejos del Nuevo Pepico Amat fue hace dos meses en Ibiza (0-1), lo que convierte los encuentros a domicilio como la gran asignatura pendiente del equipo azulgrana.
El Eldense podría alinear en este encuentro aplazado en su día por el temporal de viento a Ramón Vila, Jesus Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, Ibarrondo, Guille Macho, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció