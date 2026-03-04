El Eldense pierde en Villarreal y se aleja del liderato

Se recuperaba el encuentro aplazado en su día por el temporal con el Villarreal B y el Eldense buscando asentar sus posiciones privilegiadas en liga. Los locales buscando recuperar su posición del "play-off" y el Eldense reseteando de la derrota ante el Hércules y sabedor que una derrota le dejaba sin margen respecto a su perseguidor. El Eldense se hizo desde salida con el control del juego y buscó por donde empezar a buscar area local, siendo la banda derecha por Hamza Bellari buscó los primeros encarceos. Borja Calvo de un córner y un remate desviado dispuso en área local de los primeros avisos, seguido de un golpeo alto de Hamza.

A falta de definir entre los tres palos, sería el Villarreal B el primero que encontró portería cuando Eto'o en banda derecha ganaba la pugna a Hamza, si bien en área su remate abajo lo haría suyo Ramón Vila. En la medular ganaba la batalla el Eldense y pronto las dos piezas de la medular grogueta vieron amarillas, lo que hacía para el Villarreal hipotecar zona de creación. Ni el Eldense acababa por encontrarse a la hora de crear ocasiones de peligro sobre area de Rubén Gómez, ni el Villarreal B encontraba las suyas más allá de otro intento de Eto'o sin éxito. Acechando el descanso, un derribo de Manu Molina fuera de lugar al meter la pierna en area a un balón sobre Budesca consumaba un penalti que no desaprovecharía Alassane Diatta para ajustarselo abajo a Ramón Vila y adelantar a los castellonenses.

Para la segunda parte Claudio dio entrada a Gaixas y buscó el Eldense algo más de mordiente en área, para lo cual volvió a ejercer con balón el dominio de juego. Merodeó el empate cuando sin cumplir diez minutos, Hamza se revolvía en área y asistía al área pequeña donde quedaba suelto un esférico que no resolvía Borja tras topar su golpeo con Rubén Gómez. Mucho más pausado el Villarreal B ejerció bien las labores defensivas y en ataque aunque de vez en cuando soltó algún coletazo, apenas ponía en jaque área de Ramón Vila.

Por momentos costaba encontrar áreas, y lo intentaba Fidel con una falta con media hora por delante que este mandaba cerca de la escuadra local. Quiero y no puedo e impotencia del Eldense que se encargó en una contra de acrecentar el Villarreal B, ya en el noventa para que Ayman resolviese en área ante Ramón Vila para sentenciar a un Eldense que suma un punto de los últimos nueve en juego y que se queda sin colchón en la zona de promoción, desaprovechando una vez más opciones de poner en jaque el liderato.