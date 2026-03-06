El Eldense quiere volver a la senda de la victoria frente al Nàstic

De soñar con el ascenso directo a hacer números para no caerse de playoffs. Con ese cambio de mentalidad, el Eldense recibe al Nàstic este sábado (18:30 horas). Los de Claudio Barragán completarán así una semana con jornada triple en la que, de momento, han perdido todos sus encuentros.

Las derrotas ante Hércules (2-1) y el filial del Villarreal (2-0), ambas como visitantes, dejan a los azulgranas a seis puntos del Sabadell, líder del Grupo 2 de Primera RFEF, y con la posibilidad de salir de los puestos de promoción si es que pierden en el Nuevo Pepico Amat. El equipo atraviesa su peor racha desde la llegada de Claudio Barragán, un punto de nueve después de acumular ocho encuentros sin saber lo que es perder.

Los de Cristóbal Parralo se impusieron por 3-0 a los azulgranas, por entonces dirigidos por Javi Cabello, en el partido de ida. Los tarraconenses se sitúan solo un punto por encima del descenso tras conseguir solo una victoria en sus últimos cinco partidos, por lo que llegan a Elda con las ansias de conseguir los tres puntos y, así, poder respirar tranquilos.

El Eldense cuenta con la baza de ser los mejores locales de la categoría. El Nuevo Pepico Amat y su afición han sido claves para mantener al equipo en las posiciones de arriba, cosa que el conjunto no ha podido replicar como visitante. Para el partido contra el Nàstic, Claudio Barragán solo tendrá la baja confirmada de Jaime Vallejo, lesionado desde noviembre, mientras que Rubén Quintanilla será duda hasta el último momento.