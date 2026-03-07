El Eldense vuelve en sí goleando al Nàstic de Tarragona

Tras una serie de resultados negativos, el Eldense volvía a casa con la mente puesta en resetear y huir del pobre bagaje (uno de nueve) consumado por estos en los últimos tres encuentros.

Llegaba al Nuevo Pepico Amat un Gimnàstic transitando por aguas mansas y no dudó el Deportivo desde el arranque del encuentro en volver a encontrar sensaciones positivas con un dominio de juego sobre el Nàstic al que sometió con balón desde el arranque. Sin haberse cumplido el primer cuarto del choque, aparecía el primer gol local cuando Guille Macho asistía un balón sobre David Ruiz, donde este, ante Dani Rebollo, de vaselina, golpeaba sobre los tarraconense.

Sin tiempo que perder

Casi sin respiro, el segundo asomaba en el Nuevo Pepico Amat, cuando esta vez en área resolvía bien Nacho Quintana con un potente golpeo en área con el que superaba a Rebollo para noquear por la vía rápida a un Gimnàstic que se veía sorprendido por los locales. Pese a ello, el cuadro tarraconense intentó adecentar su presencia en Elda antes del descanso la situación aunque para ello le costase trenzar y buscar área de Ramón Vila.

Este aparecía con buena mano en un primer aviso del Gimnàstic, e incluso vería como una acción revisada en el monitor (VAR), por situación antirreglamentaria de Marcos Baselga, no concedía gol a estos. Con buenas sensaciones y sin pasar por apuros el primer tiempo, de claro color local, mandaba a vestuarios a ambos rivales con buen resultado para los de Claudio.

La reanudación aún fue más fructífera para el Eldense, con un primer minuto donde la primera llegada local al área de Rebollo, consumó un cuero suelto en área que Fidel mandó a la red entre una marabunta de piernas (3-0).

Con ello y todo, la voluntariedad del Nàstic de ir arriba fue más testimonial que positiva, y de ello, de vez en cuando, el Eldense sacaba tajada montando contras. En pleno vendaval local, Hamza Bellari montó una acción personal desde campo propio, transitando y driblando hasta la frontal del área, donde su golpeo abajo repelía el poste, cayendo el esférico a pies de Borja Calvo, que libre de marca, anotaba el cuarto.

Manu Quintana prepara el disparo durante la visita del Gimnàstic de Tarragona al Nuevo Pepico Amat. / CDE

Quedaba el encuentro en manos del Eldense, al que, con el resultado, el Nàstic, por orgullo, quiso meter en su parcela del campo y con ello visitar de vez en cuando área del portero del Deportivo. Tuvo así varios esféricos que empezaron a ver área local y, tras ello, un error atrás de Alex Serra que Jaume Jardí aprovechó para plantarse ante Ramón Vila y ajustar abajo anotando el gol del honor.

Noticias relacionadas

Aún pudo ponerle más picante el Nàstic en un córner. Ya merodeando el noventa, Enric Pujol, de cabeza, mandaba al travesaño, si bien el encuentro quedaba ya más que sellado a favor local con una goleada para despejar dudas ante de visitar el próximo sábado El Palmar del Atlético Sanluqueño.