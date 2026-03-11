Los 365 días más locos de Claudio en el Eldense

5 de marzo de 2025. El Eldense, que atraviesa un mal momento en su primer equipo, pero todavía peor en su filial, toma la decisión desesperada de renovar el banquillo de su segundo equipo para tratar de evitar el descenso a Primera Regional. El elegido es Claudio Barragán. Un hombre con más de 40 años de bagaje en el mundo del fútbol que asumía un reto mayúsculo: tomar las riendas del Eldense B, colista del grupo sur de la Lliga Comunitat (antigua Preferente), a nueve puntos de la zona de salvación con solo ocho partidos por disputarse.

El equipo entrenado por Claudio sumó 21 de los 24 puntos que disputó. De hecho, le terminó sobrando una jornada para lograr el objetivo de la permanencia. Tras la hazaña, renovó en verano con el Deportivo (B) por una temporada más. Pero a Barragán el destino le tenía preparado un cambio en el guion que convertiría su temporada 2025-2026 en una auténtica montaña rusa de emociones... y responsabilidades.

La propiedad del club azulgrana decidió destituir a Javi Cabello, técnico que inició la campaña, en la jornada 8, tras empatar a uno en el campo del Europa. Y, a falta de decidir quién sería el sustituto definitivo, el club optó por situar a Claudio Barragán como técnico interino para ganar tiempo en el proceso de búsqueda.

Claudio Barragán, sonriente durante un entrenamiento con el Eldense. / Sergio Navarro / CDE

"Veo al Eldense bastante bien. Alguna dirá que estoy medio chalado... pero es la verdad". Fueron las primeras palabras del entrenador a su llegada, cuando el equipo deambulaba por la media tabla sin demasiadas garantías futbolísticas. En apenas tres semanas repitió el proceso que ocho meses antes ya había completado en el filial: convenció a la afición, al club y al vestuario de que era el indicado para dirigir el proyecto.

En la pelea por el campeonato y sin excusas

Desde la llegada de Claudio, el Eldense ha firmado números de potencial campeón. Nueve victorias, siete empates y tres derrotas que permiten al club azulgrana afrontar el tramo final de la liga a seis puntos del líder Sabadell, con el golaveraje particular ganado. A falta de 11 jornadas, el Deportivo es cuarto con 44 puntos, una posición que le permite creer seriamente en disputar un "play-off" de ascenso en el mes de junio... en el peor de los casos.

En lo meramente futbolístico, Claudio ha sido coherente con su mensaje desde el primer día, dando continuidad al 4-2-3-1 con el que terminó la etapa de Javi Cabello en Elda. Además, ha sacado la mejor versión de Fidel Chaves, quien ya suma ocho goles y cinco asistencias; ha consolidado a Álex Serra en el centro de la zaga y ha aportado la confianza que necesitaban Nacho Quintana y Guille Macho, dos jugadores clave a día de hoy en el sistema azulgrana.

Claudio, con su libreta en la mano, atento durante un entrenamiento del Eldense. / Sergio Navarro / CDE

Pese a las trabas que ha ido encontrando en el camino desde su llegada, Claudio siempre ha huido de escudarse en las bajas, las lesiones o la falta de refuerzos para justificar posibles malos resultados. Tampoco lo hizo durante el último mercado invernal, en el que la propiedad decidió ocupar la última ficha libre del primer equipo con Óscar Vega, un central colombiano de 25 años que hasta hace 24 meses era internacional con su país, aunque en un deporte distinto: el fútbol sala.

Sin olvidar a "sus chavales"

Pese a que ya no está en el día a día del filial, Claudio trata de seguir yendo a ver a "sus chavales" del Eldense B siempre que el calendario se lo permite. De hecho, el conjunto ahora entrenado por Juan Andrés Giménez, su segundo hasta que dio el salto al primer equipo, es líder del grupo sur de la Lliga Comunitat a falta de seis jornadas, una plaza que supone el ascenso directo a la Tercera RFEF.

Mientras el que fue su filial hasta noviembre también avanza con paso firme hacia el ascenso, Claudio, entre agradecimientos cada vez que tiene un micrófono delante, disfruta de un momento impensable hace apenas un año. A seis puntos del ascenso directo y con un vestuario convencido de que el objetivo es posible, el Deportivo encara el tramo decisivo del curso soñando con una gesta que, de lograrse, supondría la renovación automática de su entrenador.