Visita trampa del Eldense a El Palmar

El Eldense viaja a Sanlúcar de Barrameda para jugar este sábado (18.30 horas) en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño. Visita a un equipo en descenso, a seis puntos de la permanencia, en un partido que cuenta con sus dificultades. La primera es el propio Deportivo y su rendimiento fuera de casa, donde solo ha logrado ganar un partido en lo que va de temporada. Y la segunda, el momento que atraviesa el Sanluqueño.

El equipo entrenado por Pedro Mateos ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ya ve la permanencia a seis puntos de distancia, una reducción de puntos impensable hasta hace un mes. Con solo una victoria como visitante, en Ibiza hace dos meses, el Eldense apenas ha sumado 11 puntos lejos del Nuevo Pepico Amat por lo que necesita volver a ganar para hacer buena su magnífica trayectoria como local en donde es el mejor equipo de Primera Federación.

Después de un mes sin vencer, la goleada ante el Gimnàstic de Tarragona (4-1) en la última jornada ha supuesto un alivio para el equipo de Claudio Barragán que ahora debe confirmar su recuperación ante un Sanluqueño en puestos de descenso, pero que afronta esta cita tras ganar en Murcia.

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En este sentido, Claudio Barragán, entrenador del Eldense, considera que les falta "contundencia en el área rival para ganar más fuera", pero el técnico azulgrana se muestra convencido de que "sabemos que con el balón somos muy buenos y por ahí podemos mejorar nuestra eficacia cara a puerta". Con todo ello, el Eldense podría alinear en este encuentro a Ramón Vila, Ibarrondo, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Manu Molina, Hamza Bellari, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba.