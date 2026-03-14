Primera RFEF | Jornada 28
Goleada para acabar con la sequía fuera de Elda
El Eldense gana con claridad en El Palmar apoyado en un gran Fidel
David Sánchez
Llegaba el Eldense al Palmar de Sanlucar de Barrameda con buenas sensaciones tras golear al Gimnàstic de Tarragona (4-1), pero una vez más con el severo déficit de sumar de tres puntos a domicilio.,algo que solo había conseguido una vez hasta este partido. Enfrente un Atlético Sanluqueño remando lo indecible para lograr salir de la zona de descenso y que buscaba seguir dejando con carencia de puntos a domicilio a los de Claudio Barragán.
Quiso arrancar el Deportivo avisando y, tras una aproximación de Clemente, los locales encontraron la manera de poner en jaque a un Ramón Vila que pronto tuvo que actuar para reaccionar a un par de golpeos de Kikín y Niza que hacía suyos el meta alicantinos. Así el primer cuarto de hora ya había presentado llegadas a ambas áreas y los de casa, con mayor urgencia a la hora de sumar, no inquietaban a un Eldense también asumió sus necesidades propias para volver a visitar área de Rubén con un remate de Borja Calvo y un balón al área de Fidel que Alex Serra no llegaba a conectar. Empezaba Fidel a encontrarse cómodo con balón y de una asistencia suya merced a un pase de la muerte, la conectó Rober Ibáñez para un golpeo que supondría el 0-1.
Quedaba un devenir de primera parte que resultaría un cambalache de circunstancias, primero favorable al Atlético Sanluqueño tras una revisión de VAR justo después de una caída doble de Lobe y Juárez en área de los del Medio Vinalopó, consumada como penalti y transformada por Rodri. El empate parecía inevitable, pero en el tiempo añadido, de seis minutos, fue donde Fidel volvería a erigirse en protagonista sumando otra asistencia, esta a la cabeza de Borja Calvo, que resolvía con la cabeza justo antes del descanso dejando en ventaja a los de Claudio Barragán en El Palmar (1-2).
En la reanudación, fue el Atlético Sanluqueño quien se apropió de la idea de buscar el empate y dispuso de la voluntad de hacerlo y de alguna aproximación sobre área de Ramón Vila para ello. La más clara de los andaluces, una vez más se encargó de arruinarla Ramón Vila al cuarto de hora con otra gran parada, tras lo cual el Eldense echó el resto para encaminar el triunfo e ir cerrando el encuentro a su favor. Lo hizo tras un remate de Dioni, que buscaba frenar su sequía anotadora. El rechace ca a los pies de Bustillo, quien no erraba para anotar el tercero y dejar resuelto el choque en Cádiz.
Aún y con ello, el Atlético Sanluqueño quiso morir con las botas puestas y una y otra vez buscó recortar distancias, la más clara de Meyer, en un mano a mano que acabó en nada. El Eldense, a cuatro minutos para el final, apuntillaba el choque, esta vez sí en pies de Dioni Villalba aprovechando este un rechace del meta Rubén y situando el cuarto y definitivo de un Eldense que, al fin, vio luz al final del túnel a domicilio. Próxima cita, UD Ibiza en el Nuevo Pepico Amat, el domingo, a las 12 del mediodía.
FICHA TÉCNICA
► AT. SANLUQUEÑO (1): Rubén, Pavón, Ukwuje, Juárez (Luis Simón, 61’), Niza (Diallo, 81’), Satoca (Twizard, 39’), Rodri, Andújar, Lobe (Denia, 81’), Kikín (Barea, 46’) y Julio.
► CD ELDENSE (4): Ramón Vila, Alex Serra, Smand, David Ruiz, Borja Calvo (Dioni, 63’), Guille Macho, Rober Ibáñez (Bustillo, 63’), Manu Molina (Óscar Vega, 90’), Fidel (Ibarrondo, 84’), Clemente y Nacho Quintana (Rafa Núñez, 90’).
► GOLES: (0-1) Rober Ibáñez, 28’ | (1-1) Rodri, (p), 45’ | (1-2) Borja Calvo, 45+5’ | (1-3) Marcos Bustillo, 74’ | (1-4) Dioni Villalba, 86’.
► ÁRBITRO: Víctor Manuel Broncano (comité extremeño). Mostró tarjetas amarillas a los locales Juárez, Barea, Twizard y a los visitantes Alex Serra, Bustillo, Serradelll y Manu Molina.
► ESTADIO: El Palmar. 800 espectadores.
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