Primera RFEF
El Eldense no puede fallar en casa para seguir optando al campeonato
Los azulgranas reciben este domingo a mediodía a la UD Ibiza
EFE
El Eldense buscará este domingo (12 horas) en el Nuevo Pepico Amat su tercera victoria seguida. Recibe a la UD Ibiza sin margen de error en casa tras el triunfo del líder ayer frente al Europa. Pinchar supondría decir adiós al ascenso directo.
Después de enlazar dos goleadas, una al Gimnàstic de Tarragona (4-1) y otra en el campo del Sanluqueño (1-4), el equipo de Claudio Barragán no quiere perder de vista al Sabadell.
Para este encuentro, el Deportivo presenta a varios apercibidos de sanción. «Tenemos que gestionar mejor este tipo de situaciones dado que tenemos un buen número de jugadores a una sola tarjeta amarilla de la suspensión», avisó el técnico.
Con la baja del defensa Alex Serradell por sanción, el Eldense podría alinear en este encuentro a Ramón Vila, Ibarrondo, Arnau Gaixas o Dario Dumic, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba o Rober Ibáñez.
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