El Eldense gana al Ibiza y aguanta el pulso por el liderato

En estado de gracia el Eldense se encontraba nuevamente en el Pepico Amat buscando que el Ibiza no le frenase del buen momento liguero por el que transitan los de Claudio Barragán que siguen metiendo distancia con el sexto clasificado, quien marca la promoción de ascenso. Primer minuto del encuentro y aviso serio del Eldense tras una acción de banda derecha que resolvía en área Guille Macho, en forma de gol si bien anulado por fuera de juego.

Primeras pinceladas del Eldense sobre área ibicenca y respuesta insular antes del cuarto de hora tras una contra donde Ramón Vila sacó en área una mano abajo que impedía el gol del Ibiza. Tras un arranque donde ambos se soltaron en áreas, el Eldense con más posesión quiso maniatar a un Ibiza que no dudo en salir a la contra y poner en apuros a la zaga local. Antes del descanso, tampoco vio el Ibiza subir el gol tras una pugna en área que entre central y el ariete Davo este alojaría en la red, pese a quedar esta invalidada.

Poca clarividencia a la hora de buscar áreas donde el Ibiza ahogaba zonas de pase y transición local y hacía en más de una ocasión, correr hacia atrás al conjunto local, sin que antes del descanso encontrase alguno de los dos rivales ocasiones de gol para cerrar el primer tiempo un igualado y justo empate a cero.

En tromba

En la reanudación primer minuto y Ramón Vila aparecía al rescate tras un golpeo de exterior de Davo, para dar a renglón seguido el gol local tras una transición en banda derecha que concluía en un desbarajuste defensivo Rober Ibáñez cruzando su golpeo abajo. Una marcha más con balón impuesta por los locales abría el marcador y la caja de los goles, ya que cinco minutos más tarde el segundo asomaba cuando de un primer golpeo en área de Borja repelido por el poste, Clemente cazaba un golpeo potente para poner el segundo y despejar dudas y fantasmas tras el primer tiempo.

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Se propuso el Eldense resolver el encuentro por la vía rápida y tras un lance en área entre Nacho y Quintana, la caída de este significaría un penalti que Dioni ejecutaba para acabar de hundir al Ibiza. Aún con mucho por delante, el Eldense bajo pulsaciones, mantuvo el tipo y sobre todo inhabilitó arriba al Ibiza que volvió a topar cuando llegó a área local con Ramón Vila. Trabajo solventado tras el descanso por un Eldense que cuando le metió una marcha más al encuentro, sentenció a un Ibiza que ya no encontró ideas.