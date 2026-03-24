El Eldense se lanza a por el campeonato

Tras dos derrotas dilapiladoras, tres victorias para recobrar la fe. El Eldense entra lanzado al tramo decisivo de la liga. Con el convencimiento de que jugará el play-off de ascenso a Segunda División... como poco. En el momento más dulce de la temporada, exhibiendo pegada con once goles en las últimas tres jornadas. Cuatro al Nàstic, cuatro al Atlético Sanluqueño y tres al Ibiza. Un bagaje que permite al equipo, con Claudio Barragán dirigiendo la remontada, afrontar con optimismo las últimas semanas de la competición.

Claudio Barragán, en sala de prensa. / CDE

Después de caer en el Rico Pérez en en la Ciudad Deportiva del Villarreal, el Deportivo ha conseguido revertir la situación a base de goles... y de un fútbol solvente. Creciendo a partir de su portería, con un Ramón Vila que va a parada salvadora por jornada. Sacando los partidos sin actuaciones especialmente brillantes, pero aprovechando una tremenda efectividad de cara al gol. Además, Claudio ha conseguido conectar a la dinámica del equipo a futbolistas como el centrocampista Guille Macho, el extremo Rober Ibáñez o el mediapunta Borja Calvo, claves en la consecución de los tres triunfos consecutivos.

Calculadora para el ascenso

Las cuentas para ser campeón y volver a Segunda por la vía rápida, sin promoción de ascenso de por medio, son sencillas. Que cuadren tras la jornada 38, más complejo, pero ni mucho menos una quimera. El Deportivo, al tener el golaveraje particular ganado, debe sumar cuatro puntos o más que el Sabadell en los 27 que restan por jugarse. Además, la hoja de ruta hacia el liderato también pasa por superar al Atlético de Madrid B. Para esto segundo será clave el enfrentamiento directo frente al filial colchonero de la jornada 37.

Clasificación del grupo 2 de la Primera RFEF tras la jornada 29. / RFEF

El calendario azulgrana cuenta con dos equipos en puestos de "play-off" (Atlético Madrileño y Europa), dos aspirantes a ese top 5 (Cartagena y Antequera) y cinco rivales que luchan por eludir el descenso a Segunda RFEF (Tarazona, Betis Deportivo, Marbella, Sevilla Atlético y Real Murcia). Desde dentro del club, las cuentas que hacen pasan por sumar una cifra superior a los 20 puntos (de 27 posibles) para optar a ser campeones y, con ello, regresar al fútbol profesional de forma directa.

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Tarazona, un rival que engaña

Esa carrera carrera final, de nueve etapas, vivirá su primera jornada este domingo (16:30 horas), en el estadio Municipal de Tarazona. Un campo muy complejo, donde únicamente dos equipos han ganado en lo que va de temporada. El Deportivo llegará a la cita mermado por las sanciones. No podrá contar con tres de sus futbolistas más habituales: el lateral diestro Jesús Clemente, el centrocampista Manu Molina y el 'Pichichi' Dioni cumplirán ciclo de tarjetas amarillas. Dos de ellos hicieron gol al Ibiza la semana pasada. Ibarrondo en el carril y Bustillo en la medular apuntan a sustituirles. Nacho Quintana se mantendrá en la punta de ataque en busca de la cuarta victoria consecutiva... y de seguir metiendo presión al líder.